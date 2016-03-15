《中国报摘》--其他报纸重要消息3月15日

**上海证券报**

--中国国家统计局局长宁吉喆表示，今年前两月物价涨幅和全年3%左右的目标相比还有较大空间；同时，机器人、新能源汽车都持续较快增长，水泥、粗钢、有色金属等产量同比下降，供给侧结构改革已出现积极效应。

--万科总裁 郁亮周一表示，万科重组方案仍需各方股东认可，深圳地铁集团和万科具有极强的战略协同性，通过“轨道+物业”模式，双方专业优势将得到最有效发挥。

--宏达矿业 公告称，公司拟与上海品田创业投资合伙人企业共同对上海宏投网络科技公司进行增资，并通过宏投网络收购英国游戏公司Jagex的100%股权，交易对价预计为全额现金支付不超过3亿美元。

**第一财经日报**

--商务部部长高虎城表示，今年将增加免税店数量，并会对部分进口产品降税进行研究，择机推出方案。

**21世纪经济报道**

--银监会非银部副主任毛宛苑表示，金融资产公司基于自身优势，可以充分发挥‘逆周期’金融救助和金融稳定器功能，在支持供给侧结构性改革和服务实体经济方面大有可为。

--中铝集团董事长葛红林表示，当前铝行业供需基本平衡，中国铝材的应用峰值远未到来，轻量化将和智能化并驾齐驱；未来中铝主攻向下游延伸产业链，聚焦价值链高端，通过提升铝的应用空间，摆脱企业对于初级产品的依赖，主动化解产能结构性过剩问题。（完）