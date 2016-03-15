《中国重要政经日程》--3月15日-7月9日

=============================今日重要政经日程==========================

3月15日（周二）

--全国政协十二届四次会议在北京召开（至14日），全国人大十二届四次会议在京召开（至16日上午）。（欲览《中国人大和政协十二届四次会议日程表》，请点击 ）

*--上午10时 人大新闻中心在梅地亚新闻中心举行记者会，邀请住房和城乡建设部部长陈政高、副部长陆克华、副部长倪虹就“棚户区改造和房地产工作”的相关问题回答中外记者的提问。

*--上午，十二届全国人大四次会议举行代表小组会议，审议关于政府工作报告、“十三五”规划纲要、年度计划、年度预算的四个决议草案，召开主席团第三次会议。下午，举行代表团全体会议，审议各项决议草案、慈善法草案建议表决稿和全国人大常委会关于接受黄润秋辞去第十二届全国人大常委会委员职务的请求的决定，召开主席团第四次会议。

=============================近期重要政经日程==========================

3月16日（周三）

*--上午十二届全国人大四次会议闭幕后（预计10时30分），国务院总理李克强将在人民大会堂三楼金色大厅会见采访十二届全国人大四次会议的中外记者并回答记者提出的问题。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议将于7月9-10日在上海举行，商务部是G20贸易投资合作的国内牵头部门。

注: 1. *代表新增日程。