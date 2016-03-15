中国个股：泛海控股拟定增募资不超过150亿元，用于增资亚太财险等

路透上海3月15日 - 中国大型房地产企业--泛海控股股份有限公司 周一晚间公告称，拟定向增发股份，募集不超过150亿元人民币资金，用于增资亚太财险以及多个房地产项目。

公告显示，泛海控股拟以9.51元/股的底价向至多10名特定投资者发行不超过15.77亿股股份，其中控股股东泛海集团拟出资认购量不低于本次增发股份的20%。

在募集资金投向中，泛海控股拟投入不超过40亿元用于增加子公司亚太财险的资本金；其余用于芸海园、泛海时代中心、世贸中心B地块、泛海国际中心和武汉中心五个武汉地产项目。

其中芸海园项目总投资43.1亿元，整体定位为武汉高端城市住宅项目，是武汉城市中心高端居住区的代表作之一；世贸中心B地块项目总投资30.37亿元，整体定位为武汉CBD集办公、酒店、商业配套等功能于一体的国际全能商务服务综合体。

泛海控股指出，公司已明确提出打造“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”的战略发展目标。本次增发有助于提高公司资金实力，加快核心项目开发进度，同时增强亚太财险资本实力，提高其市场竞争力。

泛海控股间接持有亚太财险51%股权。而此前亚太财险股东会已通过80亿元增资计划，即注册资本由20亿元增至100亿元。

泛海控股1月刚完成2015年定向增发计划，发行价为9元，募资57.5亿元，其中泛海集团认购总量的15%。