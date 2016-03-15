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亚洲 | 2016年 3月 15日 星期二 08:17 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月15日

路透香港3月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.75
77港元 )
    
    美国股市周一收盘基本持平，道琼工业指数 收升15.82点，或0.09%，报17,229.13点，因非必需消
费类股的上涨抵消了能源股的下跌的影响，投资者在美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议前保持低调。 
 公司名称                 ADR代码      收盘价    涨跌幅   成交量     ADR折合每股普通   较港股溢
                                                                     股                价
                                     （美元）   （%）                (港元)            (%)
 中海油                              116.780    -3.45     36477      9.059             -0.23
 中国铝业                            8.710      -0.80     4829       2.703             0.10
 中国移动                            55.560     -0.29     202895     86.204            0.06
 中国人寿                            11.910     0.51      228323     18.479            0.54
 中石油                              69.140     -2.95     30315      5.364             -0.49
 中石化                              62.570     -2.75     32349      4.854             -0.53
 汇丰控股                            32.480     -0.79     2060238    50.394            -0.60
 中电信                              48.980     -0.89     13909      3.800             -0.01
 中国联通                            12.090     1.43      97690      9.379             0.42
 兖州煤业                            5.240      -0.38     7471       4.065             0.62
 华能国际                            34.910     -0.34     9121       6.771             -0.87
 南方航空                            31.700     1.86      8740       4.918             -0.64
 东方航空                            26.100     1.01      4968       4.050             -0.01
 中芯国际                            4.380      -0.45     8070       0.680             -0.06
                                                                                                
 (完)

 (整理 梁慧仪)

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