《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月15日

路透香港3月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.75 77港元 ) 美国股市周一收盘基本持平，道琼工业指数 收升15.82点，或0.09%，报17,229.13点，因非必需消 费类股的上涨抵消了能源股的下跌的影响，投资者在美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议前保持低调。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 较港股溢 股 价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 116.780 -3.45 36477 9.059 -0.23 中国铝业 8.710 -0.80 4829 2.703 0.10 中国移动 55.560 -0.29 202895 86.204 0.06 中国人寿 11.910 0.51 228323 18.479 0.54 中石油 69.140 -2.95 30315 5.364 -0.49 中石化 62.570 -2.75 32349 4.854 -0.53 汇丰控股 32.480 -0.79 2060238 50.394 -0.60 中电信 48.980 -0.89 13909 3.800 -0.01 中国联通 12.090 1.43 97690 9.379 0.42 兖州煤业 5.240 -0.38 7471 4.065 0.62 华能国际 34.910 -0.34 9121 6.771 -0.87 南方航空 31.700 1.86 8740 4.918 -0.64 东方航空 26.100 1.01 4968 4.050 -0.01 中芯国际 4.380 -0.45 8070 0.680 -0.06 (完) (整理 梁慧仪)