《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月15日

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
路透香港3月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.75 77港元 ) 美国股市周一收盘基本持平，道琼工业指数 收升15.82点，或0.09%，报17,229.13点，因非必需消 费类股的上涨抵消了能源股的下跌的影响，投资者在美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议前保持低调。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 较港股溢 股 价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 116.780 -3.45 36477 9.059 -0.23 中国铝业 8.710 -0.80 4829 2.703 0.10 中国移动 55.560 -0.29 202895 86.204 0.06 中国人寿 11.910 0.51 228323 18.479 0.54 中石油 69.140 -2.95 30315 5.364 -0.49 中石化 62.570 -2.75 32349 4.854 -0.53 汇丰控股 32.480 -0.79 2060238 50.394 -0.60 中电信 48.980 -0.89 13909 3.800 -0.01 中国联通 12.090 1.43 97690 9.379 0.42 兖州煤业 5.240 -0.38 7471 4.065 0.62 华能国际 34.910 -0.34 9121 6.771 -0.87 南方航空 31.700 1.86 8740 4.918 -0.64 东方航空 26.100 1.01 4968 4.050 -0.01 中芯国际 4.380 -0.45 8070 0.680 -0.06 (完) (整理 梁慧仪)
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。