《全球汇市》美元持稳，日本央行和美联储政策会议成焦点

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1096 1.1104 -0.07 +2.17 1.0860 美元/日圆 113.78 113.81 -0.03 -5.42 120.30 欧元/日圆 126.31 126.35 -0.03 -3.19 130.47 美元/瑞郎 0.9870 0.9871 -0.01 -1.48 1.0018 英镑/美元 1.4278 1.4300 -0.15 -3.12 1.4738 美元/加元 1.3275 1.3258 +0.13 -4.08 1.3839 美元/离岸人民币 6.4958 6.4926 +0.05 -1.10 6.5680 澳元/美元 0.7515 0.7513 +0.03 +3.30 0.7275 新西兰元/美元 0.6674 0.6670 +0.06 -2.21 0.6825 澳元/日圆 85.500 85.490 +0.01 -2.42 87.620 新西兰元/日圆 75.970 75.950 +0.03 -7.33 81.980 英镑/日圆 162.48 162.77 -0.18 -8.32 177.22 澳元/新西兰元 1.1250 1.1247 +0.03 +5.50 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/王兴亚/汪红英/王颖；审校 徐文焰/龚芳/张涛/白云/张若琪)
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。