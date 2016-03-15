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亚洲 | 2016年 3月 15日 星期二 08:41 BJT

《全球汇市》美元持稳，日本央行和美联储政策会议成焦点

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1096  1.1104  -0.07  +2.17  1.0860
    美元/日圆            113.78  113.81  -0.03  -5.42  120.30
    欧元/日圆         126.31  126.35  -0.03  -3.19  130.47
    美元/瑞郎            0.9870  0.9871  -0.01  -1.48  1.0018
    英镑/美元            1.4278  1.4300  -0.15  -3.12  1.4738
    美元/加元            1.3275  1.3258  +0.13  -4.08  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4958  6.4926  +0.05  -1.10  6.5680
    澳元/美元            0.7515  0.7513  +0.03  +3.30  0.7275
    新西兰元/美元        0.6674  0.6670  +0.06  -2.21  0.6825
    澳元/日圆         85.500  85.490  +0.01  -2.42  87.620
    新西兰元/日圆     75.970  75.950  +0.03  -7.33  81.980
    英镑/日圆         162.48  162.77  -0.18  -8.32  177.22
    澳元/新西兰元     1.1250  1.1247  +0.03  +5.50  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 孙国玉/王兴亚/汪红英/王颖；审校 徐文焰/龚芳/张涛/白云/张若琪)

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