《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月15日

*工商时报：

--为避免销售机构想赚取投资人手续费或者通路报酬而劝诱投资人频繁转换基金，投信投顾公会拟调整销售通路收费方式，未来基金公司给销售机构的销售奖励金可能改以资产管理规模计算。

--政府首度公布土壤液化风险资料，恐牵动民众新申请的房贷利率及成数。金管会主委王俪玲昨日表示，不希望看见银行〞拒贷〞土壤液化高风险区的房贷，会先与银行公会及相关单位讨论配套措施，但可预见未来房贷可能会依土壤液化情况进行利率〞差异化管理〞。

*经济日报：

--台积电 在8寸及12寸生产线重见排队潮、16奈米独吃苹果 新处理器代工大单等利多带动下，外资买盘强力点火，成为台股多头总司令。

--为响应打亚洲盃政策，台资银行集中瞄准东协门户新加坡，作为挺进东南亚市场的滩头堡。近一年，已有三银行前进狮城，先是去年6月台新银获准开业，昨日台北富邦银行也成功抢滩，据了解，上海商银新加坡分行已获当地主管机关核准，预计第三季开业。

--4月1日新电价将在今日下午揭晓，由于电价审议会委员对降幅高度保密，经济部高层表示，降幅在7%至9%之间都有可能。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。