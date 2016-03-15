《香港报摘》--经济日报3月15日

--银联再出手限内地人在港买保险，保险公司包括友邦 、保诚 及中银人寿等上周发出内部指引，暂停内地客使用银联网上平台支付香港保费，证券界认为对友邦实际影响微。

--香港电视 就发牌一事提出司法覆核，主席王维基昨预料，上诉本周内有结果，牌照发放将于一至两个月有明朗进展，强调仍希望获发免费电视牌照。（完）