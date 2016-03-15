《香港报摘》--经济日报3月15日

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
* 要闻版头条：
--新盘百花齐放，引发银行爆一手抢按战。渣打 提供一天特快按揭评估，抢攻嘉华 、信置 等发展的元朗朗屏8号上车客；亚皆老街君柏伙财务机构，推首年净供息过渡性贷款，吸纳换楼客。
* 其他：
--银联再出手限内地人在港买保险，保险公司包括友邦 、保诚 及中银人寿等上周发出内部指引，暂停内地客使用银联网上平台支付香港保费，证券界认为对友邦实际影响微。
--香港电视 就发牌一事提出司法覆核，主席王维基昨预料，上诉本周内有结果，牌照发放将于一至两个月有明朗进展，强调仍希望获发免费电视牌照。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。