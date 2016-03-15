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亚洲 | 2016年 3月 15日 星期二 08:49 BJT

《香港报摘》--经济日报3月15日

* 要闻版头条：

--新盘百花齐放，引发银行爆一手抢按战。渣打 提供一天特快按揭评估，抢攻嘉华 、信置 等发展的元朗朗屏8号上车客；亚皆老街君柏伙财务机构，推首年净供息过渡性贷款，吸纳换楼客。

* 其他：

--银联再出手限内地人在港买保险，保险公司包括友邦 、保诚 及中银人寿等上周发出内部指引，暂停内地客使用银联网上平台支付香港保费，证券界认为对友邦实际影响微。

--香港电视 就发牌一事提出司法覆核，主席王维基昨预料，上诉本周内有结果，牌照发放将于一至两个月有明朗进展，强调仍希望获发免费电视牌照。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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