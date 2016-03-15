长江期货：总持仓量回升，中国期指呈现强势

数据显示，前20名席位在IF1603合约上共持买单20938手、卖单21024手。主力净空持仓量86手，由前一日净多248手重回净空持仓。虽然净持仓量再度回到净空，但笔者认为可能并不意味着市场情绪转向。当月合约IF1603已步入交割周，市场移仓已逐步展开。IF1603上前20席位多空双方整体均进行了减仓，多方合计减持买单2153手，空方合计减持卖单2016手。主力多方合计减持买单数量略超过主力空方，然而由于移仓尚未公布IF1604合约持仓情况，难以定论移仓过程中多空双方的真实变动情况。此外，若从具体席位的集中减持情况观察，主力空方减持更集中。前20多方席位中有两家席位买单减持超过300手，具体为永安期货减持买单374手、银河期货减持买单325手。主力空方席位上，兴证期货与华泰期货席位分别减持卖单467手、459手。(完)