长江期货：总持仓量回升，中国期指呈现强势

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
以下内容节选自3月15日的《期货日报》：
受诸多利好推动，周一股指期货全线上涨，主力合约IF1603上涨1.90%。IF四份合约持仓量增加436手至47324手。股指期货价格上升，持仓量增加，显示市场处于强势格局。
数据显示，前20名席位在IF1603合约上共持买单20938手、卖单21024手。主力净空持仓量86手，由前一日净多248手重回净空持仓。虽然净持仓量再度回到净空，但笔者认为可能并不意味着市场情绪转向。当月合约IF1603已步入交割周，市场移仓已逐步展开。IF1603上前20席位多空双方整体均进行了减仓，多方合计减持买单2153手，空方合计减持卖单2016手。主力多方合计减持买单数量略超过主力空方，然而由于移仓尚未公布IF1604合约持仓情况，难以定论移仓过程中多空双方的真实变动情况。此外，若从具体席位的集中减持情况观察，主力空方减持更集中。前20多方席位中有两家席位买单减持超过300手，具体为永安期货减持买单374手、银河期货减持买单325手。主力空方席位上，兴证期货与华泰期货席位分别减持卖单467手、459手。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。