德盛期货：铁矿石价格非理性上涨，下跌或一触即发

春节过后，青岛港62%品位铁矿石到岸价格走出一波强劲上涨行情，从2月15日的46.26美元/吨涨到3月7日的最高63.74美元/吨，短短16个交易日涨幅高达37.8%。笔者认为，今年以来，中国密集出台稳增长政策使得一线城市房价大幅反弹，从而带动钢材需求。另外，中国钢厂库存量在春节前已经降至冰点，本身就有补库存的需要。在这种背景下，钢材价格出现了大幅上涨，进而引发铁矿石价格同步跟涨。