德盛期货：铁矿石价格非理性上涨，下跌或一触即发

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
以下内容节选自3月15日的《期货日报》：
春节过后，青岛港62%品位铁矿石到岸价格走出一波强劲上涨行情，从2月15日的46.26美元/吨涨到3月7日的最高63.74美元/吨，短短16个交易日涨幅高达37.8%。笔者认为，今年以来，中国密集出台稳增长政策使得一线城市房价大幅反弹，从而带动钢材需求。另外，中国钢厂库存量在春节前已经降至冰点，本身就有补库存的需要。在这种背景下，钢材价格出现了大幅上涨，进而引发铁矿石价格同步跟涨。
从铁矿石期货市场近期天量高价的成交情况来看，投机资金有意放大稳增长政策预期，不符合铁矿石现实的供需基本面。笔者预计这种非理性上涨是不可能持续的。事实上，青岛港62%品位铁矿石的到岸价格自3月7日创出反弹新高63.74美元/吨之后，连续四个交易日回落，截至3月11日，收报57.09美元/吨，自高点下跌约10%。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。