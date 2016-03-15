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亚洲 | 2016年 3月 15日 星期二 08:53 BJT

德盛期货：铁矿石价格非理性上涨，下跌或一触即发

以下内容节选自3月15日的《期货日报》：

春节过后，青岛港62%品位铁矿石到岸价格走出一波强劲上涨行情，从2月15日的46.26美元/吨涨到3月7日的最高63.74美元/吨，短短16个交易日涨幅高达37.8%。笔者认为，今年以来，中国密集出台稳增长政策使得一线城市房价大幅反弹，从而带动钢材需求。另外，中国钢厂库存量在春节前已经降至冰点，本身就有补库存的需要。在这种背景下，钢材价格出现了大幅上涨，进而引发铁矿石价格同步跟涨。

　　从铁矿石期货市场近期天量高价的成交情况来看，投机资金有意放大稳增长政策预期，不符合铁矿石现实的供需基本面。笔者预计这种非理性上涨是不可能持续的。事实上，青岛港62%品位铁矿石的到岸价格自3月7日创出反弹新高63.74美元/吨之后，连续四个交易日回落，截至3月11日，收报57.09美元/吨，自高点下跌约10%。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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