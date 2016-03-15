期货日报：现货遇冷，大连鸡蛋期货近弱远强

以下内容节选自3月15日的《期货日报》：

近期，鸡蛋现货市场缺乏利多题材，虽然供应相对稳定，但需求淡季来临，现货价格反弹乏力，维持弱势震荡。截至上周五，全国大部分地区还处于“收货容易、走货慢”的状态。同期，期货市场鸡蛋5月合约基本与现货步调保持一致，而9月合约受资金和需求旺季预期影响出现大幅攀升，价格一度上探3,600元/500千克。

上周的调研结果显示，湖北浠水地区目前在产蛋鸡存栏量持续增加，养殖户、贸易商库存量依旧较大，多数养殖户预计老鸡淘汰时间会集中在清明节、端午节。芝华数据禽蛋研究经理杨晓蕾向期货日报记者介绍，3月中旬到4月的梅雨季节将影响鸡蛋质量，蛋价可能因此进一步下跌。需求方面，虽然三月三、清明节、五一等节日效应会对需求有所提振，但是今年消费比去年差，蛋行也坦言担忧受宏观经济影响，节日效应提振效果估计有限。(完)

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