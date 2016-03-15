期货日报：现货遇冷，大连鸡蛋期货近弱远强

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
以下内容节选自3月15日的《期货日报》：
近期，鸡蛋现货市场缺乏利多题材，虽然供应相对稳定，但需求淡季来临，现货价格反弹乏力，维持弱势震荡。截至上周五，全国大部分地区还处于“收货容易、走货慢”的状态。同期，期货市场鸡蛋5月合约基本与现货步调保持一致，而9月合约受资金和需求旺季预期影响出现大幅攀升，价格一度上探3,600元/500千克。
上周的调研结果显示，湖北浠水地区目前在产蛋鸡存栏量持续增加，养殖户、贸易商库存量依旧较大，多数养殖户预计老鸡淘汰时间会集中在清明节、端午节。芝华数据禽蛋研究经理杨晓蕾向期货日报记者介绍，3月中旬到4月的梅雨季节将影响鸡蛋质量，蛋价可能因此进一步下跌。需求方面，虽然三月三、清明节、五一等节日效应会对需求有所提振，但是今年消费比去年差，蛋行也坦言担忧受宏观经济影响，节日效应提振效果估计有限。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。