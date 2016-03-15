瑞达期货：沪铜有望走高，沪金短期调整

沪铜1605合约短期回落调整，但受到10日均线支撑。60日这一中期均线拐头向上，整体对期货价格形成良好支持。MACD指标的DIFF和DEA两线均处零值上方，表明总体价格转入多头格局。但红柱短期未继续放大，说明行情仍处在整理阶段，整理充分后有望振荡走高。操作上，可在37400元/吨一带买多，以36800元/吨为止损，目标39000元/吨。