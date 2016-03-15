瑞达期货：沪铜有望走高，沪金短期调整

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
以下内容节选自3月15日的《期货日报》：
沪铜1605合约短期回落调整，但受到10日均线支撑。60日这一中期均线拐头向上，整体对期货价格形成良好支持。MACD指标的DIFF和DEA两线均处零值上方，表明总体价格转入多头格局。但红柱短期未继续放大，说明行情仍处在整理阶段，整理充分后有望振荡走高。操作上，可在37400元/吨一带买多，以36800元/吨为止损，目标39000元/吨。
沪金1606合约维持高位整理，260元/克一线存在明显支撑，但268.8元/克一线存在明显压力，短期多空陷入僵持状态。KDJ指标短期有“顶背离”迹象，说明期货价格短期有整理的技术要求。操作上，日内交易为宜。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。