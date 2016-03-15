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亚洲 | 2016年 3月 15日 星期二 08:56 BJT

瑞达期货：沪铜有望走高，沪金短期调整

以下内容节选自3月15日的《期货日报》：

沪铜1605合约短期回落调整，但受到10日均线支撑。60日这一中期均线拐头向上，整体对期货价格形成良好支持。MACD指标的DIFF和DEA两线均处零值上方，表明总体价格转入多头格局。但红柱短期未继续放大，说明行情仍处在整理阶段，整理充分后有望振荡走高。操作上，可在37400元/吨一带买多，以36800元/吨为止损，目标39000元/吨。

沪金1606合约维持高位整理，260元/克一线存在明显支撑，但268.8元/克一线存在明显压力，短期多空陷入僵持状态。KDJ指标短期有“顶背离”迹象，说明期货价格短期有整理的技术要求。操作上，日内交易为宜。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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