版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 15日 星期二 08:51 BJT

《香港报摘》--信报3月15日

* 要闻版头条：

--政府上月推出第二轮新居屋项目，昨天截止暂收到4.35万份申请，数目较首轮新居屋截止当天累收多约6.1%；惟与首轮超额认购约18倍相比，是次超购仅约10.8倍。

* 其他：

--瑞信预料，绿城中国 将成为下一只国企改革受惠股，原因是其大股东中交集团（即中国房地产开发集团公司的母公司）正在重组旗下地产业务。有分析指如果绿城和中房集团合并整合，将诞生中国最大的房地产公司之一。

--摩根士丹利再度唱淡港股，下调多项亚洲股市指数目标价，将恒生指数 目标由23,632点下调至20,500点，国企指数 由9,700点降至8,250点，下调幅度分别为13.3%及14.9%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘

香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐