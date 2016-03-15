《香港报摘》--信报3月15日

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
* 要闻版头条：
--政府上月推出第二轮新居屋项目，昨天截止暂收到4.35万份申请，数目较首轮新居屋截止当天累收多约6.1%；惟与首轮超额认购约18倍相比，是次超购仅约10.8倍。
* 其他：
--瑞信预料，绿城中国 将成为下一只国企改革受惠股，原因是其大股东中交集团（即中国房地产开发集团公司的母公司）正在重组旗下地产业务。有分析指如果绿城和中房集团合并整合，将诞生中国最大的房地产公司之一。
--摩根士丹利再度唱淡港股，下调多项亚洲股市指数目标价，将恒生指数 目标由23,632点下调至20,500点，国企指数 由9,700点降至8,250点，下调幅度分别为13.3%及14.9%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。