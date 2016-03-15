长江期货：豆粕价格疲软拖累郑商所菜粕期价

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
以下内容节选自3月15日的《期货日报》：
3月以来，随着天气转暖，水产养殖逐渐升温，受此影响，菜粕走势偏强。但豆粕疲软拖累菜粕反弹，短期内多空博弈加剧，菜粕总体保持震荡偏强走势，建议投资者维持震荡偏多思路。
近期，菜粕主力1609合约在1,800—2,000元/吨区间内宽幅震荡，走势呈现上有压制下有支撑的态势。从现货方面来看，本周武汉国产菜粕现货报价为2,000元/吨，上海加籽粕报价为2,020元/吨，均与上周基本持平。目前随着水产养殖需求逐渐启动，市场交易略有好转，菜粕现货价格下行空间有限。同时，豆粕和菜粕价差持续缩小，豆粕的替代作用增强，从而压制菜粕反弹，预计短期内现货价格维持稳定运行。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。