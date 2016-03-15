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亚洲 | 2016年 3月 15日 星期二 08:57 BJT

长江期货：豆粕价格疲软拖累郑商所菜粕期价

以下内容节选自3月15日的《期货日报》：

3月以来，随着天气转暖，水产养殖逐渐升温，受此影响，菜粕走势偏强。但豆粕疲软拖累菜粕反弹，短期内多空博弈加剧，菜粕总体保持震荡偏强走势，建议投资者维持震荡偏多思路。

近期，菜粕主力1609合约在1,800—2,000元/吨区间内宽幅震荡，走势呈现上有压制下有支撑的态势。从现货方面来看，本周武汉国产菜粕现货报价为2,000元/吨，上海加籽粕报价为2,020元/吨，均与上周基本持平。目前随着水产养殖需求逐渐启动，市场交易略有好转，菜粕现货价格下行空间有限。同时，豆粕和菜粕价差持续缩小，豆粕的替代作用增强，从而压制菜粕反弹，预计短期内现货价格维持稳定运行。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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