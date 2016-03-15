长江期货：豆粕价格疲软拖累郑商所菜粕期价

近期，菜粕主力1609合约在1,800—2,000元/吨区间内宽幅震荡，走势呈现上有压制下有支撑的态势。从现货方面来看，本周武汉国产菜粕现货报价为2,000元/吨，上海加籽粕报价为2,020元/吨，均与上周基本持平。目前随着水产养殖需求逐渐启动，市场交易略有好转，菜粕现货价格下行空间有限。同时，豆粕和菜粕价差持续缩小，豆粕的替代作用增强，从而压制菜粕反弹，预计短期内现货价格维持稳定运行。(完)