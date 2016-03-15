全球金市：持于两周低位附近，聚焦美日央行政策会议

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二将开始为期两日的政策会议，外界将从中寻找美国未来升息步伐的线索。
美国若进一步升息可能提升持有黄金的机会成本，并推升美元，而黄金以美元计价。金价在今年迄今已上涨16%，因为市场对美联储很快升息的预期消退。
金价在上周五短暂触及13个月高位，因欧洲央行暗示降息周期结束，推动欧元兑美元大涨。但此后金价走软。黄金价格对货币政策及其引发的汇率波动十分敏感。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示，截止周一的黄金持仓量下降1.08%至790.14吨，上周五为798.77吨。以盎司计算的持仓量从25,681,155.43盎司降至25,403,927.26盎司。
周五数据显示，3月8日止当周对冲基金和货币基金在纽约商品期货交易所(COMEX)的期金净多仓增至13个月高位，过去九周中有八周增加。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/徐文焰；审校 龚芳/杜明霞)
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。