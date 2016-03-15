全球金市：持于两周低位附近，聚焦美日央行政策会议

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二将开始为期两日的政策会议，外界将从中寻找美国未来升息步伐的线索。

美国若进一步升息可能提升持有黄金的机会成本，并推升美元，而黄金以美元计价。金价在今年迄今已上涨16%，因为市场对美联储很快升息的预期消退。

金价在上周五短暂触及13个月高位，因欧洲央行暗示降息周期结束，推动欧元兑美元大涨。但此后金价走软。黄金价格对货币政策及其引发的汇率波动十分敏感。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示，截止周一的黄金持仓量下降1.08%至790.14吨，上周五为798.77吨。以盎司计算的持仓量从25,681,155.43盎司降至25,403,927.26盎司。

周五数据显示，3月8日止当周对冲基金和货币基金在纽约商品期货交易所(COMEX)的期金净多仓增至13个月高位，过去九周中有八周增加。(完)

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