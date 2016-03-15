《交易视点》台债短券追价意愿下滑，等待台湾央行下周会议--元大宝来证

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
路透台北3月15日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾方面，基本面及筹码面支持债券市场延续多头气氛，但在资金成本未出现下滑前，短券面临压力，殖利率不易下滑情况难以改善，也让10年主流券及冷券追价意愿下滑，呈现窄幅盘整格局。等待下周台湾央行理监事会议结果出炉，是否会有较出乎意料的降息幅度。预估本周10年券105/4期 成交区间0.78%-0.88%，五年券105/5期 则在0.50%-0.60%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。