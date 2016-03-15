《交易视点》台债短券追价意愿下滑，等待台湾央行下周会议--元大宝来证

路透台北3月15日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾方面，基本面及筹码面支持债券市场延续多头气氛，但在资金成本未出现下滑前，短券面临压力，殖利率不易下滑情况难以改善，也让10年主流券及冷券追价意愿下滑，呈现窄幅盘整格局。等待下周台湾央行理监事会议结果出炉，是否会有较出乎意料的降息幅度。预估本周10年券105/4期 成交区间0.78%-0.88%，五年券105/5期 则在0.50%-0.60%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)