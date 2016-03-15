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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--3月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段   预估值       前值
    
    3月16日(三)
    0930 英国请领失业金人数(千人)                   2月       减少9.1   减少14.8
             按ILO标准计算的失业率            截至1月的三个月    5.1%       5.1%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)             +2.0%      +1.9%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)           +2.1%      +2.0%
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                        前周      --       497.3
                抵押贷款再融资指数                                --      2055.9
                30年期抵押贷款利率                                --       3.81%
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)    2月     -0.2%       持平
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +0.9%      +1.4%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%      +0.3%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.2%      +2.2%
             每周平均实质所得(较前月)                             --       +0.7%
    1230 美国建筑许可年率(万户)                         2月     120.0      120.4
             建筑许可(较前月)                                     --        持平
    1230 美国房屋开工年率(万户)                         2月     115.0      109.9
             房屋开工(较前月)                                     --       -3.8%
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                       1月     +0.5%      +1.2%
    1315 美国工业生产(较前月)                           2月     -0.3%      +0.9%
             产能利用率                                         76.9%      77.1%
             制造业产出(较前月)                                 +0.1%      +0.5%
    1800 美联储公布利率决议                                    0.375%     0.375%
    2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)           第四季       +0.6%      +0.9%
                            (较上年同期)                        +2.0%      +2.3%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周          --  买超15,379
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --   卖超1,385
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                       2月     顺差3,886  逆差6,459
             出口(较上年同期)                                   -3.1%     -12.9%
             进口(较上年同期)                                  -15.2%     -18.0%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    3月15日(二)
     --  韩国贸易收支(亿美元)                     2月修正值    顺差74        --
             出口                                              -12.2%        --
             进口                                              -14.6%        --
    0030 澳洲新车销售                                   2月     -0.1%        --
    0430 日本工业生产修正值                             1月     +3.7%        --
             产能利用率指数(较前月)                     1月     +2.6%        --
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       2月终值     +0.3%      +0.3%
                                 (较上年同期)                   -0.1%      -0.1%
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)          2月终值     -0.2%      -0.2%
                               (较上年同期)                     -0.3%      -0.3%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                 -0.4%      -0.4%
                                    (较上年同期)                -0.2%      -0.2%
    1000 欧元区就业人口(较前季)                      第四季     +0.3%      +0.3%
                       (较上年同期)                             +1.2%        --
    1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数                 3月    正0.62       负10
    1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期)    2月      持平      +0.1%
                                        (较前月)                -0.2%      -0.2%
             扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                    +1.2%      +1.1%
                                (较前月)                         持平      +0.1%
             扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)              +0.9%        --
                                      (较前月)                  +0.1%        --
    1230 美国零售销售(较前月)                           2月     -0.1%      -0.2%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                         -0.1%      -0.2%
    1400 美国企业库存(较前月)                           1月     +0.1%       持平
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数           3月        58         59
    2200 美国整体净资本流动(亿美元)                     1月 净流入1,184      --
             外国购买美国公债(亿美元)                         净卖出504      --
    2145 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元)            第四季   赤字26.14   赤字28
               年度经常帐收支(亿新西兰元)      截至12月31日   赤字77.09   赤字79
    2300 韩国失业率                                     2月      4.1%        --
    (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 白云/王洋; 审校 王兴亚)

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