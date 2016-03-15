主要国家经济指标预测--3月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月16日(三) 0930 英国请领失业金人数(千人) 2月 减少9.1 减少14.8 按ILO标准计算的失业率 截至1月的三个月 5.1% 5.1% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.0% +1.9% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.1% +2.0% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 497.3 抵押贷款再融资指数 -- 2055.9 30年期抵押贷款利率 -- 3.81% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -0.2% 持平 未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.9% +1.4% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.2% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.7% 1230 美国建筑许可年率(万户) 2月 120.0 120.4 建筑许可(较前月) -- 持平 1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 115.0 109.9 房屋开工(较前月) -- -3.8% 1230 加拿大制造业销售(较前月) 1月 +0.5% +1.2% 1315 美国工业生产(较前月) 2月 -0.3% +0.9% 产能利用率 76.9% 77.1% 制造业产出(较前月) +0.1% +0.5% 1800 美联储公布利率决议 0.375% 0.375% 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.6% +0.9% (较上年同期) +2.0% +2.3% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超15,379 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,385 2350 日本贸易收支(亿日圆) 2月 顺差3,886 逆差6,459 出口(较上年同期) -3.1% -12.9% 进口(较上年同期) -15.2% -18.0% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月15日(二) -- 韩国贸易收支(亿美元) 2月修正值 顺差74 -- 出口 -12.2% -- 进口 -14.6% -- 0030 澳洲新车销售 2月 -0.1% -- 0430 日本工业生产修正值 1月 +3.7% -- 产能利用率指数(较前月) 1月 +2.6% -- 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 -0.2% -0.2% (较上年同期) -0.3% -0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.4% -0.4% (较上年同期) -0.2% -0.2% 1000 欧元区就业人口(较前季) 第四季 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.2% -- 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 正0.62 负10 1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 2月 持平 +0.1% (较前月) -0.2% -0.2% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +1.2% +1.1% (较前月) 持平 +0.1% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) +0.9% -- (较前月) +0.1% -- 1230 美国零售销售(较前月) 2月 -0.1% -0.2% 扣除汽车的零售销售(较前月) -0.1% -0.2% 1400 美国企业库存(较前月) 1月 +0.1% 持平 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 3月 58 59 2200 美国整体净资本流动(亿美元) 1月 净流入1,184 -- 外国购买美国公债(亿美元) 净卖出504 -- 2145 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元) 第四季 赤字26.14 赤字28 年度经常帐收支(亿新西兰元) 截至12月31日 赤字77.09 赤字79 2300 韩国失业率 2月 4.1% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 白云/王洋; 审校 王兴亚)