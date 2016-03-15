国际油市：油价小升，上日因供应过剩担忧回落

布兰特原油 也上涨0.17美元，至每桶39.70美元，上日收于每桶39.53美元。

沙特、俄罗斯、卡塔尔和委内瑞拉上月表示，准备将产量保持在1月水平，前提是其它产油国也要这么做。

但在美国原油库存继续增长，伊朗几乎无意与主要产油国协同冻产的情况下，油价或许涨得太快太猛了。

路透调查的分析师称，美国上周原油库存可能连续第五周创新高，上周库存可能增加330万桶。

在1月针对伊朗的制裁被取消后，伊朗政府正热切希望将原油产量提高至制裁前的水平。

伊朗目前的原油产量约为310万桶/日。受制裁举措影响，最近几年伊朗的原油出口量从2011年前的高位250万桶/日，降至略高于100万桶/日。(完)

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