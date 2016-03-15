国际油市：油价小升，上日因供应过剩担忧回落

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
布兰特原油 也上涨0.17美元，至每桶39.70美元，上日收于每桶39.53美元。
沙特、俄罗斯、卡塔尔和委内瑞拉上月表示，准备将产量保持在1月水平，前提是其它产油国也要这么做。
但在美国原油库存继续增长，伊朗几乎无意与主要产油国协同冻产的情况下，油价或许涨得太快太猛了。
路透调查的分析师称，美国上周原油库存可能连续第五周创新高，上周库存可能增加330万桶。
在1月针对伊朗的制裁被取消后，伊朗政府正热切希望将原油产量提高至制裁前的水平。
伊朗目前的原油产量约为310万桶/日。受制裁举措影响，最近几年伊朗的原油出口量从2011年前的高位250万桶/日，降至略高于100万桶/日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/汪红英；审校 王兴亚/张若琪)
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。