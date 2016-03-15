《香港报摘》--其他报纸重要消息3月15日

* 明报：

--差饷物业估价署公布，新一年度(2016至2017年)多个＂舖王＂的年度租值均大跌，其中以英皇 持有的铜锣湾罗素街60号地舖跌幅最大，最新年度租值为996万港元，较2015至2016年度的1,992万港元大跌50%，不过仍高过2013至2014年录得的762万港元租值。

* 苹果日报：

--花旗再发表报告，估计恒基地产 重组或快成事，并推测两个可行方案，取决于下周一（21日）恒地公布业绩后，主席李兆基是否继续增持：如是，则恒地有机会私有化，否则可能分派其煤气 持股。

* 星岛日报：

--何猷龙旗下新濠天地经营夜场＂Club Cubic＂的陆庆娱乐集团，昨日向港交所 递交上市申请，独家保荐人为光大证券。招股书披露，该夜场的主要收入来源来自香槟销售，过去两年占其总收益达43%。

* 东方日报：

--去年铝产品供应过剩，第四季价格大幅下滑。中国宏桥 行政总裁兼执行董事张波称，今年将会缩减资本开支约15%，市场气氛恢复时预计投入亦不超过150亿港元。

* 文汇报：

--南华早报 昨天举行特别股东大会，获约99.999%股东赞成以20.61亿港元出售旗下媒体业务予阿里巴巴 附属公司，以及派发特别息和更改公司名称的决议案，预期出售事项将于4月5日完成。（完）