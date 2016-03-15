港报社评：发展商谷小阳春，九成按揭有忧--经济日报3月15日

一个元朗新盘以九成按揭吸客，反映现市道下，发展商与银行要将恐属购买力较薄弱的客源亦招引出来。惟楼市的承接力将买少见少，造九成按揭的准买家更要防沦负资产的风险。

农历年假后，各发展商都积极部署推盘，以各种手法招徕准买家，有一些以较同区市价低两成开盘试水温，有一些提高优惠。昨则有元朗新盘由发展商与银行合作，提供九成按揭预先评估，若以细单位入场费285万元计，准买家不用30万元首期便可上楼。

平情而论，需用九成按揭上车的，除了希望用高杠杆博高回报的投资者外，主要是财政实力不强、储蓄不多的人士，在楼宇市场上，他们属于购买力较薄弱的客源。

发展商现时要力吸这些客源出来，反映发展商一方面希望在农历年的淡静期后，力谷小阳春出现，以利陆续推盘；另一方面亦反映近期新盘供应多，竞争激烈，若以全年计，估计可高达2.6万伙，单位供应多，客源却少，惟有对购买力较弱的亦打主意。

银行等中介机构亦因二手楼市甚为淡静，如今年2月登记二手私人住宅按揭只得2,300宗，再创历史新低，且这已是连续8个月楼市交投淡静，银行按揭业务的压力可想而知，故9成按揭风险虽较高，计过度过后亦愿提供。

发展商与银行一拍即合，此对手头资金不多又希望尽快上车的准买家，则可说是喜讯，又是隐忧。

喜讯当然是即使手头现金不多，亦有上车当小业主的机会，可圆置业梦。但梦想的另一面，却是风险。九成按揭代表的，不只是仅付一成首期便可上车，亦代表只要楼价回落一成，便沦为负资产。

高成数按揭并非鲜见，平价贵价新盘都有，如去年9月楼价处于高峰时，便有包括豪宅盘推出高成数按揭，在楼市逆转下，那些买家半年时间便变为负资产。豪宅还好，因以富有的用家或投资者作对象，他们较具实力，可承担负资产造成的压力，但若是勉力而为的上车者，便吃力得多，虽然银行不会动辄收楼，但如何周章应付，恐不易为。

虽说美国加息应不会像储局去年底般预计，今年可加4次息，现实很可能只是一次起两次止，令本港按息调升压力有限，惟本港楼价已进调整阶段，今年下行压力可能不轻，欲藉九成按揭机会上车的准小业主，必须清楚个中风险，并计算好本身的承受力，才决定是否把握机会上车。（完）

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