港报社评：京台高铁一厢情愿梦难圆--信报3月15日

中国梦比较空泛，高铁梦相对实在，所以中国高铁野心勃勃，铁路版图扩展至五大洲数十国家，内地媒体形容今年是中国高铁＂走出去＂的爆发元年。如此纵横捭阖的高铁梦，配合＂一带一路＂的战略性构思，不可谓不气度恢宏。事实上，中国有能力向欧洲和美洲等等发达国家输出高铁，存在着一定的优势，主要就是价格廉宜和完工快速，力压日本和德国之类的竞争者。

为了延续这个高铁梦，国务院总理李克强在十二届全国人大四次会议发表工作报告之时，提到十三五规划纲要台湾专章，更加抛出一个引起各方关注的方案：京台高铁，建设北京经福州至台北的高铁路线。

根据中国中铁副总工程师、中国工程院院士王梦恕的讲法，建设京台高铁在技术上完全可行，最佳方案是经由福建福州平潭到达台北，海底隧道长约200公里，从安全角度考虑，深度要达到30米以上。王梦恕表示，京台高铁海底隧道段运行时速约为200公里，从平潭到台北仅需1小时，以现有的技术推算，10年后可全线开通，整体预算2,600亿至3,000亿元人民币。假如成事，这项工程将会是睥睨全球的世界纪录，目前最长的交通运输海底隧道--日本本州和北海道之间的青函隧道--只不过53公里左右，海底部分仅23公里。王梦恕更加透露，大陆早于10年前已开始研究有关方案，并已跟台湾的相关人士洽谈超过10次。看情况，中国高铁打算延伸至台湾是认真的。

问题是，不管大陆方面多么认真，台湾方面有可能接受吗？台湾行政院长张善政表示，过去京台高铁的相关学术讨论，并无官方代表，相信这些讨论纯粹是技术层次，没有政治成分。张善政甚至指出，大陆规划前没有知会台方，当然不舒服。

台湾方面不舒服，正正点出了问题的核心，因为一条高铁搭过来接到家门口，台湾人必然会问，这是大陆要加速两岸融合的统战快线吗？撇开技术层面不谈，未来五年也不可能落实京台高铁的方案，最根本的原因是民进党即将于今年5月上台，候任总统蔡英文早已宣示，两岸政策就是维持现状，按照民进党的政治取向，大陆提出建京台高铁可说纯属一厢情愿。

两岸之间过去曾经探讨过＂金厦大桥＂的可行性，即是兴建一条桥搭通金门和厦门，一直因为政治敏感而搁置。金厦大桥相对简单，尚且谈不拢，京台高铁涉及的是复杂得多的浩大工程，必然会由于意识形态之争而无法成事，最低限度在民进党执政期间不会答应。

且看广深港高铁香港段的种种争端，费用高昂和超时超支固然引来反对声音，除此之外更加棘手的其实是＂一地两检＂，毕竟当中蕴含着愈演愈烈的＂中港矛盾＂，要是容许内地边检与海关人员在香港执法，势必让人质疑违反＂一国两制＂的原则。尽管立法会财委会代主席陈监林利用非常手法断然剪布，闪电表决通过了196亿元追加拨款申请，可是＂一地两检＂悬而未决，高铁香港段的争议依然不息。

香港对于高铁火花四溅的情况，几可肯定将会出现于台湾，而且激烈程度更甚。试想像一下，京台高铁要不要＂一地两检＂？要的话，哪里检？谁来检？3,000亿元造价又如何摊分？台湾连＂一国两制＂也不接受，＂一地两检＂的可能性微乎其微。况且台湾社会对大陆武力来犯的戒心始终存在，担心京台高铁有日变成＂运兵快线＂的想法，将是台方抗拒这项连贯两岸工程的另一个理由。

台湾陆委会发言人杨家骏指出，京台高铁涉及国安、民意反应及两岸互动等等复杂问题，并非大陆一方可决定。大陆海协会会长陈德铭也承认，这存在＂政治意愿问题＂，必须＂等一等，看一看，再讨论＂。

中国的高铁梦可以继续＂走出去＂，冲出亚洲，走到非洲，远至欧洲，然而按目前的政治局面而论，京台高铁怎看也没有机会行得通，只如南柯一梦。（完）

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