港报社评：＂假难民＂为患，须跨国剿蛇头--星岛日报3月15日

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
本港作为尊重人权的富裕法治社会，继续吸引大量真假难民来投靠，当中绝大部分是利用留港接受甄别身分的几年时间赚钱的假难民。这条财路更发展成企业化的一盘生意，有中介网络收取报酬提供＂一条龙＂服务，在南亚等地公开招揽＂顾客＂，再与内地公司勾结，安排他们经内地偷渡或直接来港，本港须加强跨境甚至跨国合作，由源头起各环节粉碎藉安排假难民来港的非法集团。 现时本港已经累积了逾万宗酷刑声请等要求免遭遣返原居地的个案，大部分涉及来自印度、巴基斯坦和孟加拉等南亚国家人士，这些人声称回国会遭受政治逼害或酷刑对待，要求以难民身分获得庇护，政府预计新财政年度花在他们身上的开支可能达17亿元，包括全面检讨声请策略、审核资格、向他们提供人道援助和法律支援，以及遣送离境。由于人数急增，新财政年度的生活津贴等人道援助开支会倍增。 对于真难民，港人无论基于国际义务，还是基于人道良知，救急扶危是应有之义。可是，港府至今甄别结果只得数十人是真正难民，其他人绝大部分是来港＂掘金＂的假难民。他们每月可以获得约3,000元的人道接济，不少人打黑工，部分更受招揽进行犯罪活动。当局统计去年涉嫌犯案的免遣返声请人逾千名，比前年急增了两成七。 上世纪本港处理越南船民问题，由于有清晰的单一国家来源，本港得到越南合作，可把纯粹基于经济原因偷渡入境的船民遣送返国。不过，今天问题复杂得多，这些人不仅来自南亚，还有东南亚、非洲、中东等多国，有声请人毁掉自己所有身分证明文件，不容易核实身分和来源地。 他们还懂得尽量延长留港时间，为调查工作架设障碍，被否决难民资格后又透过法律援助提出上诉，用尽本港法律对基本人权提供的保障，令自己尽量留在香港享受津贴和打黑工赚钱。有人甚至靠种种手法拖了十年仍未遣返。
他们懂得利用这些途径来延长留港时间，不少是因为有藉此牟利的公司指点迷津，穿针引綫，甚至包办来港旅程，提供＂一条龙＂服务。这些公司在他们的家乡展开宣传，吸引顾客，再教导顾客如何抵港后提出酷刑声请，部分人甫抵港已经有律师接应。 另一个途径就是飞往内地，本报揭发有内地不法机构可以安排文件，为他们成功申请商务签证＂合法＂入境，打黑工储钱以支付蛇头安排偷渡来港。估计单是广州已经聚居了超过20万南亚和非洲人，当中不少是逾期居留人士。 港府不宜以牺牲对人权保障来赶走这些人，但是可以设法降低经济上的吸引力，例如重设禁闭营取代＂行街纸＂，更重要的是与内地和南亚等国的执法机关合作，打击靠＂制造＂假难民发财的中介和蛇头，要他们为自己的非法行为付出沉重的法律代价。（完）
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路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。