港报社评：＂假难民＂为患，须跨国剿蛇头--星岛日报3月15日

本港作为尊重人权的富裕法治社会，继续吸引大量真假难民来投靠，当中绝大部分是利用留港接受甄别身分的几年时间赚钱的假难民。这条财路更发展成企业化的一盘生意，有中介网络收取报酬提供＂一条龙＂服务，在南亚等地公开招揽＂顾客＂，再与内地公司勾结，安排他们经内地偷渡或直接来港，本港须加强跨境甚至跨国合作，由源头起各环节粉碎藉安排假难民来港的非法集团。 现时本港已经累积了逾万宗酷刑声请等要求免遭遣返原居地的个案，大部分涉及来自印度、巴基斯坦和孟加拉等南亚国家人士，这些人声称回国会遭受政治逼害或酷刑对待，要求以难民身分获得庇护，政府预计新财政年度花在他们身上的开支可能达17亿元，包括全面检讨声请策略、审核资格、向他们提供人道援助和法律支援，以及遣送离境。由于人数急增，新财政年度的生活津贴等人道援助开支会倍增。 对于真难民，港人无论基于国际义务，还是基于人道良知，救急扶危是应有之义。可是，港府至今甄别结果只得数十人是真正难民，其他人绝大部分是来港＂掘金＂的假难民。他们每月可以获得约3,000元的人道接济，不少人打黑工，部分更受招揽进行犯罪活动。当局统计去年涉嫌犯案的免遣返声请人逾千名，比前年急增了两成七。 上世纪本港处理越南船民问题，由于有清晰的单一国家来源，本港得到越南合作，可把纯粹基于经济原因偷渡入境的船民遣送返国。不过，今天问题复杂得多，这些人不仅来自南亚，还有东南亚、非洲、中东等多国，有声请人毁掉自己所有身分证明文件，不容易核实身分和来源地。 他们还懂得尽量延长留港时间，为调查工作架设障碍，被否决难民资格后又透过法律援助提出上诉，用尽本港法律对基本人权提供的保障，令自己尽量留在香港享受津贴和打黑工赚钱。有人甚至靠种种手法拖了十年仍未遣返。