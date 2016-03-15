台湾汇市：台币盘初随亚币走弱，后续关注外资动向

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
路透台北3月15日 - 台币兑美元 周二早盘趋贬，跟进韩元弱势。汇银人士指出，盘初部分进口商买入美元，加上韩元及人民币中间价偏弱，致台币走软。
汇银人士指出，盘初在人民币中间价开出后，市场一阵买美元风潮，台币马上走弱至32.800之上。后续则要关注外资的动向。
〞早上进口商蛮多的，一直买(美元)。〞一家中型商银交易员说。
人民币兑美元中间价周二 为6.5079元，上日收报6.4950元。
也有交易人士表示，外资汇入是推升本波台币升值的主要推手，后续外资的动向值得关注。
本地时间9:33，韩元兑美元 报1,189.1，上日收在1,186.1；台股加权指数 则跌0.07%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略微缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.702/32.782，上日收在32.590。
台币早盘实质交易区间落在32.761-32.869；上日在32.615-32.770。他们表示，短期内台币实质交易区间先看32.700-32.850。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.770-32.900
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路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23
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