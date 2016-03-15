台湾汇市：台币盘初随亚币走弱，后续关注外资动向

路透台北3月15日 - 台币兑美元 周二早盘趋贬，跟进韩元弱势。汇银人士指出，盘初部分进口商买入美元，加上韩元及人民币中间价偏弱，致台币走软。

汇银人士指出，盘初在人民币中间价开出后，市场一阵买美元风潮，台币马上走弱至32.800之上。后续则要关注外资的动向。

〞早上进口商蛮多的，一直买(美元)。〞一家中型商银交易员说。

人民币兑美元中间价周二 为6.5079元，上日收报6.4950元。

也有交易人士表示，外资汇入是推升本波台币升值的主要推手，后续外资的动向值得关注。

本地时间9:33，韩元兑美元 报1,189.1，上日收在1,186.1；台股加权指数 则跌0.07%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略微缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.702/32.782，上日收在32.590。

台币早盘实质交易区间落在32.761-32.869；上日在32.615-32.770。他们表示，短期内台币实质交易区间先看32.700-32.850。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.770-32.900

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