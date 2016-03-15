港报社评：加租赶走社福机构，政府岂能袖手旁观--文汇报3月15日

领展拆售蓝田广田邨商场后，新业主要求非牟利机构租户签订新合约，除了缴付低于市价的福利租金外，需额外缴付一笔等于租金8成的管理费。领展商场新业主＂走法律罅＂，向非牟利机构租户变相大幅加租，本身存在违反合约的嫌疑，绝非＂依约办事＂、＂不停阻止＂。非牟利机构为基层市民提供便民服务，对促进社会和谐有不可低估的作用。如今机构因无力负担昂贵租金面临被逼迁的危机，难免令地区民众产生不满，领展称管不了新业主，但政府绝对不能袖手旁观，必须制止新业主违反合约、重利忘义的行为。

房委会2005年出售商场予领展时曾订立契约，列明为确保商场营运的社福及教育设施可继续服务市民，领展及其后业权继承人必须以优惠租金出租舖位予相关机构，租金已包括管理成本。房委会当年与领展签订的契约特设此项条款，其＂立法原意＂就是保护非牟利机构，以租金优惠为他们创造宽松的经营空间，让这些非牟利机构能为当区居民提供长期稳定的服务。按照此＂立法原意＂，领展商场的新业主须遵守房委会订立的相关条款，不能向非牟利机构收取福利租金以外的费用。

可是，新业主一接手后，就因为契约内没订明不能向非牟利机构收取租金以外的其他费用，立即巧立名目征收大笔管理费，房委会保护非牟利机构的条款形同虚设。新业主的董事回覆有关大幅加租事宜时还辩称是＂依约办事＂。房委会发言人昨日澄清，根据房委会处理福利租赁的做法，房委会只向有关非牟利机构收取优惠租金，不会收取管理费。新业主向非牟利机构变相大幅加租，究竟是依约还是违约，是否存在＂走法律罅＂，一定要搞清楚，否则日后领展继续将商场分拆出售，类似的问题将陆续有来。

此次受加租影响的多间非牟利机构，包括健康院、青少年服务中心、课余托管中心及幼儿中心等，这些社福机构对于社区服务很重要。因为这些机构服务的对象是公屋居民，以廉宜收费的社区服务满足公屋居民的需要。这些社福机构以非牟利为目的，难以负担高昂租金，大幅加租等同赶走社福机构，公屋居民从此失去就近、便宜享用社区照顾的机会，难免会导致民怨。如今新业主违约大幅加租，领展又指已将有关物业卖断予新业主，无法制止新业主的行为。既然房委会当年出售商场予领展时曾订立契约，保护社福机构免受贵租之害，作为负责任的政府，就绝对不能坐视不理，绝不能因为＂商业行为＂就放软手脚、放弃维护市民利益的职责。政府做与不做，关系到市民对政府管治的信心，关系到社会的公正、公平、和谐。

房署、房委会、社署应责无旁贷跟进事件，调查是否有人投机取巧大幅加租，竭力制止损民自肥的不道德营商行为。（完）

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