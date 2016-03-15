路透基点：香港宽频7亿港元贷款组建银团，用于收购新世界电话资产

路透香港3月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，摩根大通正在为香港宽频网络有限公司7亿港元(9,000万美元)的五年期子弹式定期贷款组建银团，参贷成员的数量有限。所筹资金将用于香港宽频收购新世界电话的电讯服务和网络营销解决方案业务。

这次融资是对香港宽频2015年2月筹措44.6亿港元贷款的追加，当时的筹资是用于公司再融资和资本重组。

这次贷款利率以香港银行同业拆息(Hibor)为基准、同时与合并净财务杠杆比率挂钩：杠杆比率是4.5倍或以上，利率加码255个基点；杠杆比率是4.0-4.4倍，利率加码220个基点；杠杆比率是3.0-3.9倍，利率加码185个基点；杠杆比率是2.5-2.9倍，利率加码165个基点；杠杆比率低于2.5倍，利率加码145个基点。

根据2月18日证交所的文件，香港宽频不计7亿港元的定期贷款，以截至2015年8月31日止年度的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)来计算，其总额和净额的独立杠杆贷款比率分别为3.2倍和2.8倍。

如计入7亿港元的定期贷款，则以截至2015年8月31日止年度的香港宽频EBITDA、以及收购目标截至2015年9月30日的12个月EBITDA来计算，其总额和净额的预估杠杆比率分别为3.7倍和3.3倍。

香港宽频截至2015年8月31日的财年EBITDA为9.7898亿港元，而收购目标截至2015年6月30日当年的EBITDA为6,580万港元、截至2015年9月30日的三个月EBITDA为1,380万港元。

消息人士称，若基于3.3倍的杠杆比率，这次贷款初始利率将为加码185个基点，综合收益介于150-200个基点。

一位消息人士称，这笔贷款案将于本月完成，并且可从本月开始提取资金。

去年的44.6亿港元贷款包括：A部分31亿港元子弹式定期贷款，B部分11.6亿港元子弹式定期贷款，以及C部分2亿港元循环信贷。A和C部分的初始利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码206个基点，B部分额度首次动用后，贷款利率可上调至加码275个基点；B部分利率为较Hibor加码275个基点。

香港宽频在这之后一个月于香港证交所上市，过程中筹集了58亿港元。私募股权公司CVC Capital Partners及包括新加坡政府投资公司(GIC)在内的其他股东，以每股9港元售出约6.45亿股。六个月后，这两个股东，再加上AlpInvest，以6.14亿港元的大宗交易售出其全部合计持股。