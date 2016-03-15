《汇市简讯》澳元/美元承压，因美元在亚洲市场走强

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
0112GMT
* 美元在亚洲市场重回主导地位，澳元/美元在澳洲央行会议记录刺激下一度高至0.7528，现在削减涨幅
* 投资者资金流动数据显示，市场押注美联储会议立场温和而布仓做空美元
* 空仓明显减少，推动美元指数升向一周高点
* 大连期货市场下跌等因素亦加重拖累澳元
* 澳元若跌破周一低点0.7492，将为跌向10日移动均线0.7451打开通道，3月11日低点0.7447有支撑
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 郑茵 审校 许娜)
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。