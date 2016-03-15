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亚洲 | 2016年 3月 15日 星期二 09:36 BJT

《汇市简讯》澳元/美元承压，因美元在亚洲市场走强

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* 美元在亚洲市场重回主导地位，澳元/美元在澳洲央行会议记录刺激下一度高至0.7528，现在削减涨幅

* 投资者资金流动数据显示，市场押注美联储会议立场温和而布仓做空美元

* 空仓明显减少，推动美元指数升向一周高点

* 大连期货市场下跌等因素亦加重拖累澳元

* 澳元若跌破周一低点0.7492，将为跌向10日移动均线0.7451打开通道，3月11日低点0.7447有支撑

(完)

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