中国信用债：武汉国裕物流产业集团银行贷款逾期，尚存未到期短融6亿元

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
路透上海3月15日 - 中国武汉国裕物流产业集团有限公司周一晚间公告，受国际经济环境不景气、航运业运力过剩等影响，公司及下属子公司发生银行贷款逾期，逾期、垫款及欠息共计4.87亿元人民币。同时，该公司尚有应于今年下半年到期的两期短期融资券，本金合计6亿元。
涉及的短期融资券期限均为一年，其中15国裕物流CP001 本金4亿元，到期日为2016年8月6日，票面利率7%；15国裕物流CP002 本金2亿元，到期日为2016年10月28日，票面利率也为7%。两期债的主承销商同为浦发银行 。
武汉国裕物流产业集团是次贷款逾期4.17亿元，垫款6,219万元，欠息706万元。公司表示，银行贷款逾期事项将对公司生产经营、财务状况及偿债能力造成不利影响，未来将采取措施，与授信合作银行商谈展期的转贷事宜。
中国经济疲弱不改令企业经营压力不断加大，尤其是产能过剩行业，供给侧改革的推进更令相关企业偿债困难有增无减；而反腐行动的持续进行，也加大了企业层面所面临的治理风险，并令外部融资的不确定性相应增加。综合而言，2016年信用债市场的风险暴露或将更甚于2015年，违约案例上升也可能会更加明显。(完)
参看公告详情，可点选中国货币网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。