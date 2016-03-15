中国信用债：武汉国裕物流产业集团银行贷款逾期，尚存未到期短融6亿元

路透上海3月15日 - 中国武汉国裕物流产业集团有限公司周一晚间公告，受国际经济环境不景气、航运业运力过剩等影响，公司及下属子公司发生银行贷款逾期，逾期、垫款及欠息共计4.87亿元人民币。同时，该公司尚有应于今年下半年到期的两期短期融资券，本金合计6亿元。

涉及的短期融资券期限均为一年，其中15国裕物流CP001 本金4亿元，到期日为2016年8月6日，票面利率7%；15国裕物流CP002 本金2亿元，到期日为2016年10月28日，票面利率也为7%。两期债的主承销商同为浦发银行 。

武汉国裕物流产业集团是次贷款逾期4.17亿元，垫款6,219万元，欠息706万元。公司表示，银行贷款逾期事项将对公司生产经营、财务状况及偿债能力造成不利影响，未来将采取措施，与授信合作银行商谈展期的转贷事宜。

中国经济疲弱不改令企业经营压力不断加大，尤其是产能过剩行业，供给侧改革的推进更令相关企业偿债困难有增无减；而反腐行动的持续进行，也加大了企业层面所面临的治理风险，并令外部融资的不确定性相应增加。综合而言，2016年信用债市场的风险暴露或将更甚于2015年，违约案例上升也可能会更加明显。(完)

参看公告详情，可点选中国货币网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)