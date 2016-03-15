金属期市：伦铜下滑，美元在美联储会议前保持强劲

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹

路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。