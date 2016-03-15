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亚洲 | 2016年 3月 15日 星期二 09:45 BJT

金属期市：伦铜下滑，美元在美联储会议前保持强劲

上海期镍 下跌近2%，追随隔夜伦敦市场2.5%的跌势，LME期镍 最新反弹0.5%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周料不会升息，但可能会清楚表明只要美国通胀和就业持续走强，海外经济疲弱就不会妨碍其很快升息。

欧元区1月工业生产强劲增长，增幅高于预期，尤其受到设备和机械等资本财产出增加的带动。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 徐文焰/白云)

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