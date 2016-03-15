澳新汇市：澳元和新西兰元随大宗商品下跌，观望美联储会议

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
支撑位在0.7453。
在3月政策会议记录中，澳洲央行重申必要时有放宽政策的空间，不过其认为经济有持续成长的合理前景。
“宽松倾向相当明显，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深外汇策略师Sean Callow表示。他并指称，澳元升值加上铁矿石价格震荡将使得澳洲央行不安。
新西兰元兑美元 报0.6658美元，隔夜与其他商品相关货币连袂下跌。
BNZ外汇策略师Kymberly Martin表示，支撑位如今在200日移动均线切入位0.6625美元左右以及0.6500美元。她并称，如果接下来的GlobalDairyTrade标售结果导致价格上涨，那么新西兰元或将得到一些喘息。(完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪/戴素萍 审校 龚芳/杜明霞)
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。