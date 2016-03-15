澳新汇市：澳元和新西兰元随大宗商品下跌，观望美联储会议

支撑位在0.7453。

在3月政策会议记录中，澳洲央行重申必要时有放宽政策的空间，不过其认为经济有持续成长的合理前景。

“宽松倾向相当明显，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深外汇策略师Sean Callow表示。他并指称，澳元升值加上铁矿石价格震荡将使得澳洲央行不安。

新西兰元兑美元 报0.6658美元，隔夜与其他商品相关货币连袂下跌。

BNZ外汇策略师Kymberly Martin表示，支撑位如今在200日移动均线切入位0.6625美元左右以及0.6500美元。她并称，如果接下来的GlobalDairyTrade标售结果导致价格上涨，那么新西兰元或将得到一些喘息。(完)

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