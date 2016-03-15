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货币新闻 | 2016年 3月 15日 星期二 10:03 BJT

芝加哥期市：大豆期货小跌，但仍在三个多月高位附近徘徊

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦            478.75     0.00  +0.00%    +0.63%     467.08   70
    CBOT玉米            368.00    -0.75  -0.20%    +0.82%     365.27   71
    CBOT大豆            894.75    -1.00  -0.11%    -0.11%     878.68   78
    CBOT稻米            $10.45    $0.00  +0.00%    +1.16%     $10.89   31  
    美国原油            $37.29    $0.11  +0.30%    -3.14%     $32.79   60  
    汇率 
    欧元/美元           $1.111   $0.000  +0.02%    -0.39%  
    美元/澳元            0.749   -0.003  -0.35%    -1.00%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 许娜/张若琪 审校 徐文焰/王兴亚/龚芳)

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