台湾债市：10年券殖利率早盘随美债走低，市场静侯美台央行动向

路透台北3月15日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周二早盘走低。交易员指出，今天10年券随美债殖利率下滑而走低，惟下跌幅度不大；主要是美国联邦储备理事会(FED)将开会，下周是台湾央行亦将召开理监事会议，市场静侯美台利率决策。

他们表示，由于近期市场没有什么题材，今天台债随美债殖利率下滑顺势而走低，惟市场观望气氛浓厚，料短线波动幅度不大将成常态。

〞今天有人进来回补一些券啦，但大家都在等央行的动作，波动很小。〞一位大型银行交易员说。

他们并称，目前台湾央行货币政策基调仍是宽松，且因筹码稳定，亦使殖利率易下不易弹，反而是近期一路走涨的台股，若情势反转走跌，料将吸引资金进驻债市。

交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率主要区间暂看在0.83-0.85%，五年公债105/5期发行前交易殖利率则在0.585-0.605%。

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