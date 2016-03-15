台湾债市：10年券殖利率早盘随美债走低，市场静侯美台央行动向

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
路透台北3月15日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周二早盘走低。交易员指出，今天10年券随美债殖利率下滑而走低，惟下跌幅度不大；主要是美国联邦储备理事会(FED)将开会，下周是台湾央行亦将召开理监事会议，市场静侯美台利率决策。
他们表示，由于近期市场没有什么题材，今天台债随美债殖利率下滑顺势而走低，惟市场观望气氛浓厚，料短线波动幅度不大将成常态。
〞今天有人进来回补一些券啦，但大家都在等央行的动作，波动很小。〞一位大型银行交易员说。
他们并称，目前台湾央行货币政策基调仍是宽松，且因筹码稳定，亦使殖利率易下不易弹，反而是近期一路走涨的台股，若情势反转走跌，料将吸引资金进驻债市。
交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率主要区间暂看在0.83-0.85%，五年公债105/5期发行前交易殖利率则在0.585-0.605%。
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--《焦点》美联储3月政策会议料将按兵不动，或暗示升息脚步近了 (完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。