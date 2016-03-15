更新版 1-中国房地产：稳定一线和部分二线房价，和日本不能相提并论--住建部

(新增更多细节)

* 稳定一线和部分二线城市房价

* 不能把中国和日本“相提并论”

* 房地产销售企稳向好，对楼市平稳健康发展充满信心

* 棚改货币化安置比例力争向50%努力

* 切实加强房地产交易资金监管，防止中介机构侵占挪用

路透北京3月15日 - 中国住房和城乡建设部部长陈政高周二称，国内三四线城市的房价现在大体上是回落的，问题和矛盾主要集中在一线和一部分二线城市；现在的一项重要任务是稳定一线城市和部分二线城市的房价。

针对市场上有关目前中国房地产市场和上世纪80年代日本非常相似的看法，他在全国人大新闻发布会上指出，时代不同，背景、政治和经济条件大不一样，再加上国情也不同，中国和日本的城镇化水平、经济发展阶段和宏观调控措施都不同，因此两者“不能相提并论”。

陈政高指出，针对房价春节后上涨过快，一线城市采取了实行严格限购政策、严格税收和金融政策、增加土地供应、增加中小套型供应、打击各种违法违规行为等举措。

“通过网签数据看，已经收到了一定的成效...我相信，他们有能力也有条件逐步地稳定本市的房地产市场，”他说。

对于部分二线城市春节后房价也上涨过快，住建部也密切关注，随时沟通，现在二线城市也都采取了许多措施来稳定房价。

“除了要做好一线和部分二线城市的房价稳定工作以外，还要抓好价格的监测，随时发现问题，及时提出对策，努力保持房地产市场平稳健康发展，”陈政高称。

至于场外给非农民工、也包括农民工提供首付贷的问题，他表示，对此人民银行已经有明确态度，这是不可以的，要进行专项整治，住建部将配合人民银行做好这项专项整治。

针对房地产中介行业暴露出的种种问题，同时出席发布会的住建部副部长陆克华也表示，今年要开展一次专项的规范和整顿，规范中介机构房源信息的发布，全面推进房地产转让合同的网签；并切实加强房地产交易资金的监管，防止中介机构侵占、挪用房地产交易人的交易资金。

中国人民银行副行长潘功胜日前表示，将结合即将开始的互联网金融的专项整治活动，对房地产中介机构、房地产开发企业以及他们与P2P平台合作开展的金融业务开始进行清理和整顿，打击为客户提供首付贷融资、加大购房杠杆、变相突破住房信贷政策的行为。

**销售企稳回升**

2014年中国房地产销售面积和销售额双双下降，其中销售面积下降7.6%，销售额下降6.3%；2015年销售逐月回升，到年底销售面积增长6.5%，销售额增长14.4%；2016年1-2月销售面积同比增速猛增至28.2%，销售额增长43.6%，房地产开发投资增速也结束放缓趋势，增长3%。

陈政高认为，判断现在的房地产形势和预计未来的房地产走势，应该看主要特点和基本条件。

在他看来，目前中国房地产市场呈现销售企稳回升、分化严重而且日趋严重、库存严重的三个主要特点；同时也面临三个基本条件，首先是中国经济长期向好的基本面没有改变、城镇化进程没有变、居民的住房需求特别是新市民的住房需求没有变。

“城镇居民的住房需求和新市民的住房需求是未来房地产发展的巨大潜力...对中国的房地产市场平稳健康发展应该充满信心，”陈政高称。

中国现在有7.7亿人口居住在城镇，常住人口城镇化率达到56.1%，到“十三五”末期要达到60%。“这样一个大规模的城镇化进程，为房地产发展提供了巨大的空间，”陈政高表示。

调研显示，现在一些中小城市农民工的购房占整个购房总量的30%左右，在县城占到了50%，甚至更高；而为支持农民工进城购房，中国农业银行推出“农民安家贷”，单独1月就为5.4万户家庭发放了170亿元贷款。

“农民工在城镇购房潜力是很大的...农民工进城购房是一个历史过程，是要逐步实现的，”陈政高称。

在库存方面，他透露，去年年底库存达到了7.18亿平方米，同比增长15.6%；今年1-2月份库存又达到了7.39亿平方米，增速达到15.7%。“当然，库存主要集中在三四线城市。”

**棚改货币化安置比例力争向50%努力**

中国去年提出的棚改三年行动计划，目标2015-2017年要开工改造1,800万套。2015年目标任务是580万套，实际开工601万套；2016年目标是开工改造600万套，并提高货币化安置比例。

同时出席新闻发布会的住建部副部长倪虹指出，棚改货币化安置有助于提高效率、增加棚改户选择余地、加快房地产市场去库存等；去年货币化安置比例已经达到29.9%。

“今年我们要加大工作力度，力争向50%努力，可以说对于消化库存是一举双得，”他表示。

倪虹并称，“十三五”期间棚户区改造的“硬骨头”项目越来越多，征收拆迁的难度也会更大；另外由于一些地方财政收入的增速放缓，配套资金的难度也会增加。

“在这种情况下，要完成600万套的任务，压力很大，困难也不少。但是，我们有信心全面完成任务，”倪虹透露，各地很早就开始行动，项目到现在为止已经全部落实，比往年提早了两到三个月。

对于房屋租赁市场乱象，倪虹则表示，中国租赁市场发展相对落后，目前正在抓紧研究，要提出加快住房租赁市场发展的意见。（完）

欲览详情，请点击中国网网络直播链接 here (发稿 宿泱韫；撰写 乔艳红; 审校 杨淑祯)