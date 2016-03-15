金砖国家：3月14日股汇市收盘纵览

路透3月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月14日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 微涨，收报803.45点。
中国股市：沪综指放量收升1.8%，证监会主席首次公开表态提振市场信心
中国汇市: 人民币小幅收升向中间价靠近，强化中间价引导淡化贬值预期
香港股市: 收高，受全球股市上涨及中国内地股市劲扬带动
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收跌1.55%。投资者开始怀疑反对派的实力，对之前的涨势了结获利。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.6515/24，上日收报3.5895/10。
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南非股市：指标Top-40指数 上涨1.74%；大盘综合指数 上涨1.4%。
南非汇市: 兰特兑美元重挫达2.4%，因担心信贷评等可能被下调
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印度股市：连续第二日收升，塔塔汽车领涨。BSE指数 涨0.35%；NSE指数 上涨0.38%。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.11/67.12，上日收报67.04/67.05。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报830.540点，跌1.78%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报441.68点，跌1.39%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报69.960，贬值0.11%；卢布兑欧元 报77.698,升值0.35%。(完)
(编译 张涛；审校 郑茵)