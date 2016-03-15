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亚洲 | 2016年 3月 15日 星期二 10:45 BJT

表格：韩国2月出口修正后仍为下滑12.2%，与初值一致

路透首尔3月15日 - 韩国关税厅周二公布的修正数据显示，2月出口
较上年同期下降12.2%，与初值一致

    进口同比下降14.6%，亦与初值一致。

    以下为韩国关税厅发布的2月贸易修正数据：

      2月                          修正值          初值

    贸易收支(10亿美元)               7.4            7.4 
    出口(10亿美元)                  36.4           36.4 
        (较上年同期变动百分比)     -12.2          -12.2
    进口(10亿美元)                  29.0           29.0
        (较上年同期变动百分比)     -14.6          -14.6

    初值为韩国产业通商资源部于3月1日公布。(完)
  
 (编译 白云; 审校 张若琪)

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