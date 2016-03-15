表格：韩国2月出口修正后仍为下滑12.2%，与初值一致

路透首尔3月15日 - 韩国关税厅周二公布的修正数据显示，2月出口 较上年同期下降12.2%，与初值一致 进口同比下降14.6%，亦与初值一致。 以下为韩国关税厅发布的2月贸易修正数据： 2月 修正值 初值 贸易收支(10亿美元) 7.4 7.4 出口(10亿美元) 36.4 36.4 (较上年同期变动百分比) -12.2 -12.2 进口(10亿美元) 29.0 29.0 (较上年同期变动百分比) -14.6 -14.6 初值为韩国产业通商资源部于3月1日公布。(完) (编译 白云; 审校 张若琪)