表格：韩国2月出口修正后仍为下滑12.2%，与初值一致

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
路透首尔3月15日 - 韩国关税厅周二公布的修正数据显示，2月出口 较上年同期下降12.2%，与初值一致 进口同比下降14.6%，亦与初值一致。 以下为韩国关税厅发布的2月贸易修正数据： 2月 修正值 初值 贸易收支(10亿美元) 7.4 7.4 出口(10亿美元) 36.4 36.4 (较上年同期变动百分比) -12.2 -12.2 进口(10亿美元) 29.0 29.0 (较上年同期变动百分比) -14.6 -14.6 初值为韩国产业通商资源部于3月1日公布。(完) (编译 白云; 审校 张若琪)
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。