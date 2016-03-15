台湾货币市场：短率依旧持稳，月底降息预期升高抑制跨季拆款需求

* 短率持稳既有区间 * 跨季资金需求疲软 * 短票及RP利率持稳 记者 詹静宜 路透台北3月15日 - 台湾银行间短率周二持稳既有区间。资金调度人员表示，尽管已有家大型银行率先开 放跨季拆款资金供给，但需求疲软，显然资金需求方等待较短天期、较低价格的跨季拆款，且市场对央行月底 降息的预期升高，部分跨季资金需求递延到央行理监事会后再行调度，节省资金调度成本。 他们指出，银行间受限于季底财报风险适足率(BIS)计算，对跨季资金调度较显保守，目前只有一家大行 持续开放承作跨季拆款，预估下周才会有较多银行会加入提供跨季拆款资金行列，但考量下周四央行将召开理 监事会及4月初清明长假因素，或在央行利率决策变数厘清后，跨季拆款需求才会明显放大。 〞大家对央行降息有深切的期望，在等理监会后再出来拆跨月。〞一位大型银行交易员说。 另有家票券商提及，今日一家大型银行持续以0.38%的利率与票券商承作跨季拆款，原先规画承作三周拆 款但卡在4月初长假，因此交易延长到4月6-7日，虽不愿意拉长交易天数，毕竟月初短率又将回复先前低位， 但为避开季底紧缩因素只能无奈接受。 此外，有位资深货币市场人士表示，上日银行间隔夜拆款利率区间高位落在0.290%，该笔成交金额很小， 除了那笔外，银行间隔夜拆款利率高位仍在0.26%，大致同于上日、变化不大。 本地时间13:34 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.805 32.870 台湾加权股价指数<.TWII 8,611.18 8,747.90 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.290% --一周拆款利率区间 0.230-0.350% 0.200-0.350% **发票量偏少** 短票市场方面，大型票券商指出，今日发票量仍旧偏少，成交以到期续作为主，且因资金缺口小，选择跨 月短票优先成交，而因季底资金紧缩因子仍在，跨月短票交投略有承压，成交利率区间低位缓慢垫高。 他们表示，下半周发票量才会明显增温，规划持续增加跨月短票成交比重，目前月内短票交投逐渐降温， 改以月内拆款资金因应，尽量避开季底紧缩效应的影响。 〞这几天几乎不做月内。〞一位大型票券公司交易员说。 另有位银行资调人士提及，市场对于跨季资金操作较显保守，跨季资金流动性风险仍在，因此今日跨季短 票利率开高在0.40%，仍有票券商愿意成交。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月利率主要成交在0.36-0.38%，月内利率则成交在0.35-0.36%， 大致同于上日。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.364%，前日0.366%； 上日区间在0.30-0.39%，前日在0.35-0.38%；上日成交量68.65亿台币，前日在34.6亿台币。 今天央行定存单到期1,823.8亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。 本周央行定存单到期1兆9,402.3亿台币，本周余日分别为：周三4,877.0亿台币、周四1,544.2亿台币、周 五5,819.0亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为281亿台币，累积超额准备负94亿台币、加计前期1%的 超额准备为1,354亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，由于近期并未有新券发行及台债交投疲弱，券商间资金缺口小， 资金调度相当顺畅，RP利率依旧持在原有区间不变。 他们指出，目前月内短钱虽多，但季底紧缩因子仍在，且资金情势也未过于偏滥，本周料RP利率持于现有 区间整理，静待央行下周再祭出降息宽松因子后，RP利率才有机会藉机顺势往下调降。 〞没有理由再往下，就等央行再打一剂强心针，再往下。〞一位大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.36%；公司债附买回利率主要成交在0. 42-0.44%，以上报价大致同于上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率持平上日，短天期公债附买回利率0.25-0.30%；公司债 附买回利率主要成交于0.31-0.33%。(完) (审校 林高丽)