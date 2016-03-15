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亚洲 | 2016年 3月 15日 星期二 17:57 BJT

更新版 1-《中国企业债发行日程表》--3月15日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*北京朝阳区    19        7   3/22簿记建档      --       AAA     3/23-3/25    中信建投证券
国资经营管理中心    (第五年末附投资人选择权) 
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*如皋交通      15        7   3/22簿记建档      --       AA      3/23-3/25     海通证券
投资发展公司      (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保)
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*泰州鑫泰集团  10        7   3/22簿记建档      --       AA      3/23-3/25     银河证券
                  (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏信用再担保公司担保)
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*肥城市城市   8.8        7   3/22簿记建档      --       AA      3/23-3/25     西南证券
资产经营公司      (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司担保)
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*苏州高新区    11        7   3/22簿记建档      --       AA      3/23-3/25     东吴证券
北部新城城建投资   (第3-7年末分别偿还20%本金)
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*滁州市同创    10        4   3/22簿记建档      --       AA      3/23-3/25     国元证券
建设投资            (第三年末附投资人选择权) 
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*徐州贾汪城建  16        7   3/22簿记建档      --       AA      3/23-3/29     华英证券
投资公司       (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保)
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荆州城建投资   16        7   3/9簿记建档      3.97%     AA      3/10-3/16     长江证券
开发             (第3-7年末分别偿还20%本金)                                   国开证券
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铜陵建设投资   11.9      7   3/11簿记建档     4.12%     AA      3/14-3/16     兴业证券
控股城市停车场和地下管廊专项债    (第3-7年末分别偿还20%本金)
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杭州下城区     14        7   3/11簿记建档     3.80%     AA      3/14-3/16      浙商证券
城市建设发展     (第3-7年末分别偿还20%本金)  
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盘山县          8        7   3/14簿记建档    *5.39%     AA-     3/15-3/17     银河证券
国有资产经营   (第3-7年末分别偿还20%本金/东北中小企业信用再担保公司担保)  
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唐山金融控股   16        7   3/15簿记建档   上限5.00%   AA      3/16-3/17     江海证券
                 (第五年末附投资人选择权)    
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新疆五家渠     15        7   3/15簿记建档   上限4.50%   AA      3/16-3/18     国海证券
城市建设投资经营     (第3-7年末分别偿还20%本金/中债信用增进投资股份有限公司提供担保) 
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浙江汇盛投资   10        8   3/14簿记建档    *4.49%     AA      3/15-3/18     财通证券
集团        (第3-7年末分别偿还15%本金，第8年偿还25%本金)
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盐城市盐都区   13        7   3/16簿记建档  *上限3.90%   AA      3/17-3/18   华泰联合证券
国有资产投资经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司担保)    
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湖南天易集团   14.9      7   3/16簿记建档  *上限5.80%   AA      3/17-3/18     财富证券
双创孵化专项债   (第3-7年末分别偿还20%本金)                                   国开证券
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湖北省科技     14       15   3/16簿记建档  *上限4.50%   AA+     3/17-3/21     海通证券
投资集团    (第5、10年度末附投资人选择权)         
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资阳市水务投资 19        7   3/16簿记建档  *上限5.50%   AA      3/17-3/21     银河证券
                 (第3-7年末分别偿还20%本金)             
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江西省龙虎山  11.5       7   3/15簿记建档   上限6.00%   AA      3/16-3/22     国信证券
旅游文化发展     (第3-7年末分别偿还20%本金)   
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启东江海       15        7   3/17簿记建档     --        AA      3/18-3/22   中信建投证券
交通发展         (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司担保)                
                              
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重庆开乾投资   10        7   3/18簿记建档      --       AA      3/21-3/22     中山证券
城市停车场建设专项债券      (第3-7年末分别偿还20%本金)
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重庆地产集团   23        7   3/18簿记建档      --       AAA     3/21-3/22     广发证券
                         (第3-7年末分别偿还20%本金)
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文登金滩       8.8       7   3/18簿记建档      --       AA      3/21-3/23     中泰证券
投资管理                 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保)        
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德兴市城市      8        7   3/18簿记建档   上限9.61%   AA-     3/21-3/23     兴业证券
建设经营总公司           (第3-7年末分别偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保)    
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芜湖市鸠江     12        7   3/18簿记建档      --       AA      3/21-3/23     广发证券
建设投资                 (第3-7年末分别偿还20%本金/芜湖市建设投资公司提供担保)
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郴州百福投资 至多14.9   10   3/21簿记建档      --       AA      3/22-3/23     财富证券
养老产业专项债券   (第3-6年末分别偿还10%本金/7-10年末分别偿还15%本金)         西部证券
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亿利资源集团 至多10      5   3/21簿记建档      --       AA      3/22-3/24     安信证券
                          (第三年末附投资人选择权)
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江苏张家港经济  7        7   3/21簿记建档      --       AA      3/22-3/24     东吴证券
开发区实业总公司       (第3-7年末分别偿还20%本金)
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杭州萧山钱江   18        7   3/21簿记建档      --       AA      3/22-3/24   中信建投证券
世纪城开发建设公司     (第3-7年末分别偿还20%本金)
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枣阳城建投资 至多15      7   3/21簿记建档      --       AA-     3/22-3/24   国泰君安证券
                       (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人国有土地使用权提供抵押担保)
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湘乡市城市      5        7     推迟发行        --       AA-        --         广州证券
建设投资开发             (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保)            
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以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)    
=========================================================================================
暂无
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
=========================================================================================
暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率    主体评级    发行时间   主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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杭州余杭金融    3          4    3/21簿记建档    --         AA-      3/22-3/23  中投证券
控股集团       (第三年末附投资人选择权/杭州余杭城建集团担保)
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邯郸市城市      5          4    3/15簿记建档  上限4.50%    AA+      3/16-3/18  民生证券
建设投资小微企业增信集合债     (第三年末附投资人选择权)    
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神木县国资      8          4    3/15簿记建档  上限5.50%    AA+      3/16-3/18  银河证券
运营小微企业增信集合债券   (第三年末附投资人选择权)
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黔西南州宏升    9          4    3/15簿记建档  上限6.00%    AA       3/16-3/22  湘财证券
资本营运公司小微企业增信集合债 (第三年末附投资人选择权)      
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注: *表示新增。(完) 
        
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