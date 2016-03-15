《中国新债预测》七年国债利率预测均值2.80%，需求尚可定位略低于二级

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
* 招标品种：财政部七年固息国债
* 期限及招标金额：200亿元
* 招标时间: 周三(16日)10:35-11:35
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间：2.78%-2.84%
* 预测均值: 2.80%(按各家机构预测值平均)
路透上海3月15日 - 中国财政部周三将招标发行七年期固息国债。路透调查显示，近来现券走势变化不大，受投标考核支撑，国债需求尚可。另外，从上午国开行四期债招标情况看，一级情况稳中向好，明日新债定位有望略低于二级，利率预测均值落在2.80%附近。
华北一银行交易员表示，上午国开行五年和七年期增发债需求不错，加之国债有投标考核支撑，如果届时现券不发生大的波动，明日七年国债利率低于二级的可能性较大。
国开行上午招标增发的一至七年四期债，基本接近市场预期。其中五年和七年期投标倍数为4.15倍和5.47倍，高于一年和三年品种。
中债国债到期收益率曲线 显示，七年最新值为2.8415%。二级市场上，剩余期限约6.61年的国债150026最新成交 在2.84%，报价 为2.85%/2.82%。
明日招标新债为财政部今年第六期记账式国债。具体要求招标时间为3月16日上午10:35-11:35，采用混合式招标方式，标的为利率，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债利息按年支付，发行手续费为承销面值的0.1%；3月17日开始计息，招标结束至3月17日进行分销，3月21日起上市交易。
投标标位限定方面，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)