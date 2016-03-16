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亚洲 | 2016年 3月 16日 星期三 08:16 BJT

《中国重要政经日程》--3月16日-7月9日

=============================今日重要政经日程==========================

3月16日（周三）

--09:00 十二届全国人大四次会议闭幕会

--预计10:30 国务院总理李克强举行中外记者会

=============================近期重要政经日程==========================

3月19日（周六）

*--中国发展高层论坛在北京举行，至21日。中国央行、财政部、发改委、住建部、工信部等高层将出席。

3月22日（周二）

*--博鳌亚洲论坛2016年年会，至25日。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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