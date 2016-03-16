《中国重要政经日程》--3月16日-7月9日

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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=============================今日重要政经日程==========================
3月16日（周三）
--09:00 十二届全国人大四次会议闭幕会
--预计10:30 国务院总理李克强举行中外记者会
=============================近期重要政经日程==========================
3月19日（周六）
*--中国发展高层论坛在北京举行，至21日。中国央行、财政部、发改委、住建部、工信部等高层将出席。
3月22日（周二）
*--博鳌亚洲论坛2016年年会，至25日。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。