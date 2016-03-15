《路透晚报》--3月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国房地产：稳定一线和部分二线房价，和日本不能相提并论--住建部

中国住房和城乡建设部部长陈政高称，国内三四线城市的房价现在大体上是回落的，问题和矛盾主要集中在一线和一部分二线城市；现在的一项重要任务是稳定一线城市和部分二线城市的房价。

--中国数据：2月新增ODI投资179亿美元，同比增长1.5倍--商务部

中国商务部公布，今年1-2月非金融类对外直接投资(ODI)1,959.7亿元人民币（折299.2亿美元），同比增长71.8%。其中2月新增ODI投资179亿美元，同比增长1.5倍，超过去年前两个月之和（174.2亿美元） 。

--中国就业：1-2月全国31个大城市调查失业率稳定在5.1%左右--统计局长

中国国家统计局局长宁吉喆在人民日报发表署名文章称，今年1-2月全国31个大城市城镇调查失业率继续稳定在5.1%左右，比去年同期下降0.05个百分点左右，总体保持基本稳定。

【金融】

--中国金融：境外保险大额保单刷卡再受限，封堵漏洞防资本流失

继中国银联2月强调境外保险机构受理境内银联卡受限于每笔5,000美元刷卡上限后，近日第三方支付渠道及香港部分保险公司缴纳跨境保单保费亦设限。业内人士认为，此举是继续封堵绕开内地个人5万美元购汇额度的漏洞，防止资本非法流出。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行200亿七天逆回购，单日净回笼100亿--业内人士

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币七天期逆回购操作。与今日300亿元的到期量相比，单日净回笼资金100亿元。

--中国信用债：武汉国裕物流产业集团银行贷款逾期，尚存未到期短融6亿元

中国武汉国裕物流产业集团有限公司公告，受国际经济环境不景气、航运业运力过剩等影响，公司及下属子公司发生银行贷款逾期，逾期、垫款及欠息共计4.87亿元人民币。同时，该公司尚有应于今年下半年到期的两期短期融资券，本金合计6亿元。

--中国债市动态：现券窄幅震荡国债期货小跌，一级国开新债需求向好

中国银行间债市早盘现券窄幅震荡，交投情绪一般，长债部分活跃券收益率还略有上行；不过一级市场上，国开行四期增发债招标倍数较高，透露配置需求向好的积极信号。

--中国货币市场：供求平衡回购利率走势仍稳，例行缴准及缴税扰动有限

中国银行间市场主要回购利率窄幅波动。交易员称，一早资金面仍略显偏紧，但 整体尚属平衡，随后大行陆续足量出资，场内供给更为充裕，流动性整体不脱稳健宽松，而今日例行缴准以及 中下旬陆续开始的缴税因素亦扰动有限。

--《中国新债预测》七年国债利率预测均值2.80%，需求尚可定位略低于二级

中国财政部周三将招标发行七年期固息国债。路透调查显示，近来现券走势变化不大，受投标考核支撑，国债需求尚可。另外，从上午国开行四期债招标情况看，一级情况稳中向好，明日新债定位有望略低于二级，利率预测均值落在2.80%附近。

--新债招标：中国国开行七年增发债收益率3.2797%，符合预期--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的七年期固息债，中 标收益率为3.2797%，符合此前3.28%的预测均值，投标倍数为5.47倍。

--新债招标：江苏省3-10年专项地方债利率较下限上浮9-18bp--业内人士

业内人士透露，中国江苏省上午招标的三、五、七及10年期专项地方债，中标利 率分别为2.58%、2.76%、3.05%和3.06%，较投标区间下限上浮9-18个基点(bp)，对应投标倍数2.11倍、1.76倍 、1.85倍和1.93倍。

--中国债市：上海财政局将进行700亿元国库现金定存招标，期限六个月

中国人民银行上海分行和上海市财政局公告，上海财政局近期将进行今年第一期国库现金管理招标，招标金额700亿元人民币，期限六个月。将采取公开招标的方式确定存款银行。

--中国货币市场：249家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模84,244亿

中国福建长乐农商行公布2016年同业存单发行额度。至此，不包括上海自贸区同业存单，已有249家银行公布发行计划，累计规模84,244亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价跌逾百点，汇率弹性上升但仍需适度维稳

人民币兑美元即期早盘下跌逾百点，紧跟中间价波动；因隔夜国际美元反弹，中间价跌166点子，创两个月来最大单日跌幅。交易员称，汇价弹性上升但期权波动率却有所下降，表明贬值预期继续淡化，监管层料续寻机放宽汇价波动，逐渐回归正常化。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指微收升，两会将结束及美联储会议前市场观望气氛渐浓

中国股市沪综指微收升。分析师指出，隔夜国际市场大宗商品回调幅度较大，今天黄金、有色金属板块、钢铁板块领跌市场，昨日涨幅较大的中小盘股，受短线获利盘回吐的压力也出现一定程度回调，加之中国两会将结束，以及美联储会议前市场观望气氛渐浓。。

--中港证券：中国证监会副主席称，深港通在下半年推出是可行的--媒体

香港媒体引述中国证监会副主席方星海表示，深港通在下半年推出是可行的，另外亦要考虑市场波动的因素。

--中国钢铁：受供应过剩影响，2016年中国钢铁价格料下跌10%--标准普尔

债信评等机构标准普尔称，今年中国钢铁均价可能将较2015年下跌10%，因需求疲弱，而且中国政府虽誓言削减多余产量，但短期内不太可能降低过剩供应。

--企业并购：中国安邦挑战万豪国际，出价128亿美元竞购喜达屋

中国安邦保险集团出价128亿美元现金，与美国酒店连锁营运商万豪国际(Marriott International)竞购喜达屋酒店及度假村(Starwood Hotels & Resorts Worldwide)。此举再度凸显安邦是大举收购的中国企业之一。

--中国个股：平安银行称完成200亿元优先股发行，股息率为4.37%

中国股份制银行--平安银行公告称，近日已完成优先股的发行，本次发行金额为200亿元人民币，票面股息率则为4.37%，募集资金将用于补充公司其他一级资本。

--中国个股：泛海控股拟定增募资不超过150亿元，用于增资亚太财险等

中国大型房地产企业--泛海控股股份有限公司公告称，拟定向增发股份，募集不超过150亿元人民币资金，用于增资亚太财险以及多个房地产项目。

--中国国企：中铝未来向下游延伸产业链，重点在交通和建筑业--董事长

据21世纪经济报道报导，全国人大代表、中国铝业母公司中铝公司董事长葛红林指出，未来中铝主攻向下游延伸产业链，聚焦价值链高端，通过提升铝的应用空间，摆脱企业对于初级产品的依赖，主动化解产能结构性过剩问题。

--中国个股：浙江东方拟定增收购四家金融机构，并配套融资逾60亿元