背景资料： 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

日本央行周二维持货币政策不变，但对经济发出了更为黯淡的看法，还就通胀预期 下降发出警告，这暗示全球不利因素或许证明该央行未来应该推出更多刺激措施。日本 央行还决定免于对900亿美元货币储备基金(MRF)实行负利率，因之前证券行业警告称负 利率可能导致投资资金转为银行存款。日本央行继续以每年80万亿(兆)(7,000亿美元) 日圆的速度扩大基础货币，一如预期。该行还维持对金融机构在央行的部分准备金收取 0.1%的利率不变。 澳洲央行的3月1日政策会议记录显示，低通胀将为必要时放松政策提供空间，但只 有当宽松政策“适合向需求提供支撑”时才会行动。央行认为，经济持续成长有“合理 前景”，而且判断年初全球市场动荡是否预示更糟糕的形势仍为时过早。 根据路透对欧洲货币市场交易员的调查，大多数交易员认为欧洲央行上周宣布的刺 激举措中，新的低廉贷款对经济的影响最大。“这些举措中没有一个会让情况大不相同 。但最新的定向长期再融资操作(TLTRO)似乎最可能有效，因为欧洲央行正贴钱让银行 向企业放款，”一交易员表示。当被问及欧洲央行举措所带来的实质经济效益排名时， 21位受访交易员有15位认为TLTRO是排名第一。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.25% 2016年3月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.00% 2016年2月18日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.00% 2016年3月10日降5基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 高琦 审校 艾茂林)