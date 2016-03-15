亚洲钢铁：铁矿石价格延续跌势，因中国钢铁市场疲态令看跌押注回归

上海期货交易所主力螺纹钢合约 下跌2.6%，收报每吨1,972元人民币。该合约曾在3月10日触及八个月高点2,138元。

交易商称，中国对实货铁矿石船货的购买料进一步下降，预示铁矿石价格将继续下跌。铁矿石之前在3月7日曾创下19.5%的纪录涨幅。

许多交易商和分析师都已预计铁矿石价格将回落，将近期的涨势归因于无视供需基本面仍疲弱的投机性买盘。

据钢铁指数(TSI)，中国天津港交割的现货铁矿石价.IO62-CNI=SI下挫1.1%至每吨55.50美元，为连续第四个交易日走低。（完）

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