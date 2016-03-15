亚洲钢铁：铁矿石价格延续跌势，因中国钢铁市场疲态令看跌押注回归

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
上海期货交易所主力螺纹钢合约 下跌2.6%，收报每吨1,972元人民币。该合约曾在3月10日触及八个月高点2,138元。
交易商称，中国对实货铁矿石船货的购买料进一步下降，预示铁矿石价格将继续下跌。铁矿石之前在3月7日曾创下19.5%的纪录涨幅。
许多交易商和分析师都已预计铁矿石价格将回落，将近期的涨势归因于无视供需基本面仍疲弱的投机性买盘。
据钢铁指数(TSI)，中国天津港交割的现货铁矿石价.IO62-CNI=SI下挫1.1%至每吨55.50美元，为连续第四个交易日走低。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/高琦 审校 于春红/蔡美珍)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)