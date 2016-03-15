表格：外资在韩国股市买超602亿韩元，连续四日买超

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
路透首尔3月15日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0722GMT，外资在韩国股市买超602 亿韩元，连续四个交易日买超，期间累计买超9,418亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 3月15日 60.2 -129.4 9.7 ^3月14日 82.9 -245.0 135.2 3月11日 147.7 -150.1 -56.8 3月10日 651.0 -582.0 -121.9 3月 9日 -18.3 -26.0 -4.6 3月 8日 -95.7 -61.3 106.0 3月 7日 201.6 -198.8 -53.6 3月 4日 162.0 -132.1 -45.5 3月 3日 496.5 -235.5 -314.8 3月 2日 377.8 -15.4 -411.0 2月29日 173.2 -189.3 -53.8 2月26日 243.1 163.4 -42.7 2月25日 20.3 -11.2 100.8 2月24日 -16.6 -16.6 -32.7 2月23日 -4.8 -52.4 -15.6 ---------------------------------------------------- 本月以来 2,065.7 -1,775.6 -757.4 ---------------------------------------------------- 今年以来 -600.0 2,824.8 -1,444.6 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)