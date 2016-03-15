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亚洲 | 2016年 3月 15日 星期二 15:30 BJT

表格：外资在韩国股市买超602亿韩元，连续四日买超

路透首尔3月15日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0722GMT，外资在韩国股市买超602
亿韩元，连续四个交易日买超，期间累计买超9,418亿韩元。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：
    
        日期        外资          机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     3月15日        60.2           -129.4            9.7 
    ^3月14日        82.9           -245.0          135.2
     3月11日       147.7           -150.1          -56.8
     3月10日       651.0           -582.0         -121.9 
     3月 9日       -18.3            -26.0           -4.6
     3月 8日       -95.7            -61.3          106.0
     3月 7日       201.6           -198.8          -53.6
     3月 4日       162.0           -132.1          -45.5
     3月 3日       496.5           -235.5         -314.8
     3月 2日       377.8            -15.4         -411.0
     2月29日       173.2           -189.3          -53.8
     2月26日       243.1            163.4          -42.7
     2月25日        20.3            -11.2          100.8
     2月24日       -16.6            -16.6          -32.7
     2月23日        -4.8            -52.4          -15.6
    ----------------------------------------------------
    本月以来     2,065.7         -1,775.6         -757.4
    ----------------------------------------------------
    今年以来      -600.0          2,824.8       -1,444.6
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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