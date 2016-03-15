国际油市：油价下滑，受累于供给过剩忧虑和经济前景不佳

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
OPEC公布，2月OPEC日产原油3,228万桶，较1月下降约17.5万桶，主要因为伊拉克和尼日利亚油田停产。
但产量数字居高不下，代表全球日产量仍比需求高出至少100万桶，因而打压油市。
0724GMT，布兰特原油期货 报每桶38.91美元，较上日结算价下跌0.62美元。
美国原油期货 下跌0.67美元，至每桶36.51美元。
沙特、俄罗斯、卡塔尔和委内瑞拉上月提议，主要产油国应将产量保持在1月水平。
但在美国原油库存持续创下新高，伊朗几乎无意与主要产油国协同冻产的情况下，分析师预期供应过剩情况短期内不会有重大变化。
“焦点仍在产量协议的情况下，由于产油国不愿减产，油市可能仍然很容易受到进一步抛盘打击，”澳新银行称。
路透调查的分析师称，美国上周原油库存可能连续第五周创新高，上周库存可能增加330万桶。
虽然俄罗斯及沙特阿拉伯产量持稳于1,000万桶/日以上，分析师指出，伊朗的产量已从1月时的略高于100万桶/日，提高到目前的310万桶/日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/蔡美珍；审校 高琦/李春喜)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)