国际油市：油价下滑，受累于供给过剩忧虑和经济前景不佳

OPEC公布，2月OPEC日产原油3,228万桶，较1月下降约17.5万桶，主要因为伊拉克和尼日利亚油田停产。

但产量数字居高不下，代表全球日产量仍比需求高出至少100万桶，因而打压油市。

0724GMT，布兰特原油期货 报每桶38.91美元，较上日结算价下跌0.62美元。

美国原油期货 下跌0.67美元，至每桶36.51美元。

沙特、俄罗斯、卡塔尔和委内瑞拉上月提议，主要产油国应将产量保持在1月水平。

但在美国原油库存持续创下新高，伊朗几乎无意与主要产油国协同冻产的情况下，分析师预期供应过剩情况短期内不会有重大变化。

“焦点仍在产量协议的情况下，由于产油国不愿减产，油市可能仍然很容易受到进一步抛盘打击，”澳新银行称。

路透调查的分析师称，美国上周原油库存可能连续第五周创新高，上周库存可能增加330万桶。

虽然俄罗斯及沙特阿拉伯产量持稳于1,000万桶/日以上，分析师指出，伊朗的产量已从1月时的略高于100万桶/日，提高到目前的310万桶/日。(完)

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