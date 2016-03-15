金属期市：伦铜下滑，美联储会议前美元保持强势

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
“中国的数据中只有极少的好消息，不足以令我们所看到的大宗商品价格普遍上扬态势得以延续，但肯定能阻止市场再探1月所及低位，”他表示。
“我们确实认为，不只是基本金属，而是整体大宗商品领域中，投资者的看跌情绪都在减弱。而且有迹象表明基本面也开始好转，我们很有可能会在短期内看到周期底部。”
0711GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.6%至每吨4,915美元。该合约价格一直未能突破200日移动均线(周二切入位为每吨5,033美元)，打击了技术型基金的买盘动能。
上海期货交易所期铜合约 下跌1.4%，收报每吨37,250元人民币。
其它金属方面，上海期交所期镍 跌1.7%，追随隔夜LME期镍 的2.5%跌势。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/刘秀红；审校 王洋/蔡美珍)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)