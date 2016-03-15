金属期市：伦铜下滑，美联储会议前美元保持强势

“中国的数据中只有极少的好消息，不足以令我们所看到的大宗商品价格普遍上扬态势得以延续，但肯定能阻止市场再探1月所及低位，”他表示。

“我们确实认为，不只是基本金属，而是整体大宗商品领域中，投资者的看跌情绪都在减弱。而且有迹象表明基本面也开始好转，我们很有可能会在短期内看到周期底部。”

0711GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.6%至每吨4,915美元。该合约价格一直未能突破200日移动均线(周二切入位为每吨5,033美元)，打击了技术型基金的买盘动能。

上海期货交易所期铜合约 下跌1.4%，收报每吨37,250元人民币。

其它金属方面，上海期交所期镍 跌1.7%，追随隔夜LME期镍 的2.5%跌势。(完)

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