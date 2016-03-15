韩国金融：企划财政部长称目前汇率波动并不剧烈

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
路透首尔3月15日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周二称，目前汇率并未剧烈波动，并补充说政府准备好在必要时对汇率作出迅速回应。
“我们的立场是，在汇率大幅波动时作出迅速有力的回应，但最近汇率并没有剧烈波动，”柳一镐在首尔出席活动间隙对记者说。
“汇率波动并不那么剧烈，但我们仍在观察。”(完)
(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)