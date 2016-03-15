韩国金融：企划财政部长称目前汇率波动并不剧烈

路透首尔3月15日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周二称，目前汇率并未剧烈波动，并补充说政府准备好在必要时对汇率作出迅速回应。

“我们的立场是，在汇率大幅波动时作出迅速有力的回应，但最近汇率并没有剧烈波动，”柳一镐在首尔出席活动间隙对记者说。

“汇率波动并不那么剧烈，但我们仍在观察。”(完)