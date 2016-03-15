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亚洲 | 2016年 3月 15日 星期二 16:09 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月15日

3月15日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时
间16:07时，1港元=0.83863人民币 )
                    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为35.66%，高于上交易日收盘的33.94%。    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.26      4.21      1.21
 建设银行                                          4.81      4.83      1.19
 中国银行                                          3.38      3.13      1.29
 农业银行                                          3.19      2.75      1.38
 招商银行                                         15.86     15.70      1.20
 中信银行                                          5.93      4.70      1.50
 交通银行                                          5.63      4.88      1.38
 民生银行                                          9.17      7.09      1.54
 中国人寿                                         23.31     18.40      1.51
 中国平安                                         31.36     35.00      1.07
 中国太保                                         24.77     26.50      1.11
 中信证券                                         16.01     16.08      1.19
 新华人寿                                         36.86     24.75      1.78
 海通证券                                         13.36     12.28      1.30
 华能国际                                          7.81      6.80      1.37
 大唐发电                                          4.19      2.22      2.25
 华电国际                                          5.53      4.73      1.39
 中煤能源                                          5.06      3.07      1.97
 中国神华                                         14.00     12.68      1.32
 中国石油                                          7.79      5.31      1.75
 兖州煤业                                         10.38      4.00      3.09
 中国石化                                          4.60      4.79      1.15
 上海石化                                          6.52      3.74      2.08
 中海油服                                         12.68      6.23      2.43
 仪征化纤                                          4.87      1.75      3.32
 中国铝业                                          4.35      2.65      1.96
 江西铜业                                         14.10      9.52      1.77
 洛阳钼业                                          3.38      1.26      3.20
 紫金矿业                                          3.36      2.49      1.61
 马钢股份                                          2.60      1.51      2.05
 鞍钢股份                                          4.05      3.56      1.36
 重庆钢铁                                          2.75      1.07      3.06
 海螺水泥                                         15.89     18.64      1.02
 洛阳玻璃                                         28.54      4.34      7.84
 京城机电                                          8.14      3.30      2.94
 中联重科                                          4.49      3.17      1.69
 金隅股份                                          8.27      5.11      1.93
 中国国航                                          6.63      5.12      1.54
 东方航空                                          5.84      3.90      1.79
 南方航空                                          6.14      4.76      1.54
 中国远洋                                          5.99      2.94      2.43
 中海集运                                          4.50      1.75      3.07
 中集集团                                         14.80     11.80      1.50
 中海发展                                          6.62      4.86      1.62
 宁沪高速                                          8.09      9.94      0.97
 深高速                                            8.31      6.67      1.49
 成渝高速                                          4.15      2.50      1.98
 皖通高速                                         14.11      6.46      2.60
 广深铁路                                          3.85      3.30      1.39
 中国南车                                         10.22      7.98      1.53
 中国交建                                         11.58      8.01      1.72
 中国铁建                                         10.94      8.53      1.53
 中国中铁                                          7.98      5.51      1.73
 长城汽车                                          9.14      6.86      1.59
 比亚迪                                           54.44     41.95      1.55
 广汽集团                                         18.94      7.34      3.08
 青岛啤酒                                         27.94     29.95      1.11
 白云山                                           22.25     17.22      1.54
 新华制药                                         10.02      4.11      2.91
 海信科龙                                          7.08      2.88      2.93
 南京熊猫                                         12.01      5.43      2.64
 晨鸣纸业                                          7.64      5.81      1.57
 上海医药                                         16.26     14.58      1.33
 中兴通讯                                         15.06     14.16      1.27
 东方电气                                         10.56      6.44      1.96
 潍柴动力                                          7.91      8.75      1.08
 东北电气                                          7.44      2.37      3.74
 广船国际                                         27.42     12.20      2.68
 昆明机床                                          9.80      2.82      4.14
 一拖股份                                          9.50      4.47      2.53
 北辰实业                                          4.09      2.40      2.03
 创业环保                                          8.25      4.75      2.07
 中国中冶                                          4.19      2.02      2.47
 金风科技                                         15.20      9.46      1.92
 丽珠                                             40.88     33.15      1.47
 万科                                             24.43     19.42      1.50
 郑煤机                                            7.52      3.29      2.73
 大连港                                            3.93      2.97      1.58
 山东墨龙                                          8.51      2.63      3.86
 浙江世宝                                         25.28      7.76      3.88
 复星医药                                         19.06     18.74      1.21
 光大银行                                          3.68      3.45      1.27
 东江环保                                         15.58      9.88      1.88
 上海电气                                          8.62      3.48      2.95
 广发证券                                         14.33     15.58      1.10
 华泰证券                                         15.44     15.48      1.19
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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