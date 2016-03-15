亚洲金融：马币遭低估幅度深达28%--新兴市场教父莫比尔斯

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
去年东南亚经济体货币承压加剧，因全球范围内商品价格下跌而且中国经济放缓。
MSCI明晟东南亚市场指数 去年跌约20%，部分受导致马币估值跌至2009年低点的以下因素影响。
2015年马来西亚经济成长率为5%，低于2014年成长的6%，但符合马来西亚政府预计的4.5%-5.5%区间。
马币因去年全球石油及大宗商品价格持续疲弱而受创，而且持续面临马来西亚贸易顺差缩窄的风险；1月该国贸易顺差缩窄至53.9亿马币(13.1亿美元)。
除了马来西亚，莫比尔斯称尽管中国经济成长减速，但仍旧是“快速成长”，虽然过去两年经济成长率为7%，但以美元计经济总量较2010年增速为10%时大幅增长。
莫比尔斯称，印度经济成长率“非常不错”，不断增加的外汇储备以及卢比汇率均受到印度央行的良好管理。(完)
(编译 蔡美珍/于春红; 审校 李爽/李春喜)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)