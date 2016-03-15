亚洲金融：马币遭低估幅度深达28%--新兴市场教父莫比尔斯

去年东南亚经济体货币承压加剧，因全球范围内商品价格下跌而且中国经济放缓。

MSCI明晟东南亚市场指数 去年跌约20%，部分受导致马币估值跌至2009年低点的以下因素影响。

2015年马来西亚经济成长率为5%，低于2014年成长的6%，但符合马来西亚政府预计的4.5%-5.5%区间。

马币因去年全球石油及大宗商品价格持续疲弱而受创，而且持续面临马来西亚贸易顺差缩窄的风险；1月该国贸易顺差缩窄至53.9亿马币(13.1亿美元)。

除了马来西亚，莫比尔斯称尽管中国经济成长减速，但仍旧是“快速成长”，虽然过去两年经济成长率为7%，但以美元计经济总量较2010年增速为10%时大幅增长。

莫比尔斯称，印度经济成长率“非常不错”，不断增加的外汇储备以及卢比汇率均受到印度央行的良好管理。(完)