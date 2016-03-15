路透基点：台湾志超科技股份寻求20亿台币五年期银团贷款--TRLPC

路透香港3月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾合作金库商业银行为台湾志超科技股份有限公司推出20亿台币(6,100万美元)五年期银团贷款，并担任本案的唯一牵头行兼簿记行。

贷款包括10亿台币定期贷款的A部分和10亿台币循环信贷的B部分。

贷款利率较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码70个基点，税前最低利率为1.7%。

如果承贷3.5亿台币或以上，银行可获得8个基点先付费用，以及联合安排行的头衔；如果承贷2-3.49亿台币，银行可获得4个基点的费用和参贷行的头衔。

如何A部分贷款利用率低于80%，或B部分贷款利用率低于50%，贷款方将提供10个基点的承诺费。

A部分贷款有15个月的宽限期，之后分16个季度等额还款。

约定事项包括流动比率至少1倍，负债/有型净资产之比不超过1.5倍，利息覆盖率至少为4倍，有型资产净值不少于80亿台币。

回复期限截止4月15日。