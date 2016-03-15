路透基点：台湾志超科技股份寻求20亿台币五年期银团贷款--TRLPC

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
路透香港3月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾合作金库商业银行为台湾志超科技股份有限公司推出20亿台币(6,100万美元)五年期银团贷款，并担任本案的唯一牵头行兼簿记行。
贷款包括10亿台币定期贷款的A部分和10亿台币循环信贷的B部分。
贷款利率较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码70个基点，税前最低利率为1.7%。
如果承贷3.5亿台币或以上，银行可获得8个基点先付费用，以及联合安排行的头衔；如果承贷2-3.49亿台币，银行可获得4个基点的费用和参贷行的头衔。
如何A部分贷款利用率低于80%，或B部分贷款利用率低于50%，贷款方将提供10个基点的承诺费。
A部分贷款有15个月的宽限期，之后分16个季度等额还款。
约定事项包括流动比率至少1倍，负债/有型净资产之比不超过1.5倍，利息覆盖率至少为4倍，有型资产净值不少于80亿台币。
回复期限截止4月15日。
贷款人上次在2013年6月获得21.6台币五年期贷款。上次贷款没有担保，包括10.8亿台币的定期贷款A部分和10.8亿台币循环信贷的B部分。台湾银行担任唯一牵头行兼簿记行，另有13家银行参贷。根据借款人的负债/有型资产净值之比，利率较二级市场商业票据利率加码80-90个基点。(完)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)