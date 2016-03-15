中国新债：新疆下周二将招标发行186.5亿元一般地方债

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
路透上海3月15日 - 中国新疆维吾尔自治区财政厅周二公告，将于下周二(22日)招标发行总额186.5亿元人民币一般地方债。
上述一般地方债为新疆今年首批，全部为置换债券，期限包括三、五、七年和10年，计划发行规模分别为37.3亿元、55.95亿元、55.95亿元和37.3亿元。
该期债招标时间为3月22日下午13：30-14:10，自3月23日起发行并计息，当日发行结束。中债资信评估对上述债券的评级均为AAA。
上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。
中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。
路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)