台湾已公布经济指标--2016/3/16

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 -11.8% -13.0% 4/11 -- 商品进口(y/y) 2月 -13.1% -11.7% 4/11 -- 外销订单(y/y) 1月 -12.4% -12.3% 3/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 200.1 188.0 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 13.4 56.9 5/20 -- M2货币总计数(y/y) 1月 +5.63% +5.68% 3/24 -- 季调失业率 1月 3.91% 3.84% 3/22 -- 工业生产指数(y/y) 1月 -5.65% -5.85% r 3/23 -- 外汇存底(亿美元) 2月底 4,288.16 4,259.78 4/6 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +2.40% +0.80% r 4/7 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 -0.52% -0.80% -- -- (Q4统计值 (Q3修正值) ) 重贴现率(%) 12月17 1.625% 1.750% 3/24 -- 日 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。