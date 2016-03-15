版本:
中国
市场报道 | 2016年 3月 15日 星期二 16:43 BJT

全球贵金属：3月14日SPDR黄金持仓较上日减少1.08%，iShares白银持仓持平

路透3月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持
仓量较上周五减少1.08%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓持
平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期       变动      增
减
    SPDR      25,403,927.3    3月14日    25,681,155.4    3月11日     -277,228.1 
 -1.08%
    iShares  325,868,963.6    3月14日   325,868,963.6    3月11日 0.0   0.00%(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 孙茉莉; 审校 高琦)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐